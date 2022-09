Carige, respinto il ricorso cautelare di Malacalza sull’opa di Bper

Modena. Il tribunale di Genova ha respinto il ricorso cautelare presentato da Malacalza Investimenti, azionista di minoranza di Banca Carige, con il quale aveva chiesto di inibire a Bper l’esercizio del diritto di acquistare le azioni ordinarie residue emesse da Carige a seguito del raggiungimento della soglia del 95% del capitale ordinario della stessa Carige. Lo annuncia Bper con una nota.

Il Tribunale di Genova ha altresì condannato Malacalza al pagamento delle spese di giudizio. Malacalza Investimenti aveva contestato la procedura seguita per l’opa poiché sarebbe stata una violazione dell’ articolo 111 del Tuf.

Il ricorso riguardava anche le informazioni che gli azionisti di minoranza avrebbero ricevuto da Bper per vendere le loro azioni: informazioni non corrette e false, secondo i legali di Malacalza, perché avrebbero comunicato che gli azionisti che non avessero ceduto le proprie azioni a Bper nell’ambito della procedura sarebbe divenuto titolare di azioni non quotate.