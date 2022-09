Genova. Una nuova tegola per la già complicata viabilità della Val Bisagno: da questa mattina è attiva una nuova area cantiere in Lungobisagno Istria relativa al secondo lotto dell’intervento di messa in sicurezza del rio Torre, conosciuto anche come Bisagnetto.

I lavori, già previsti all’interno del piano di messa in sicurezza del piccolo torrente della vallata, prevedono nuovi scavi sotto la sede stradale per permettere la posa di un imponente sistema di canalizzazione delle acque studiato per evitare gli allagamenti che da sempre flagellano la zona, soprattutto per il quartiere nel quartiere che è piazza Adriatico, a pochi metri dal nuovo cantiere.

L’intervento, che cuba un investimento di oltre 700mila euro, dovrebbe concludersi in circa sei mesi, dopo aver accumulato qualche mese di ritardo. Nel frattempo la carreggiata è stata ridotta, con l’ennesima riduzione della viabilità su una sola corsia in entrambi i sensi di marcia, con conseguenti disagi per la circolazione della vallata già appesantita da numerosi cantieri (su tutti quello dello scolmatore) e dal transito quotidiano di decine di mezzi pesanti.