Cantiere ‘fantasma’ di via Cadighiara: con l’arrivo delle piogge i residenti rilanciano l’allarme dissesto

Genova. Gli scavi lasciati a metà, transenne divelte e ferri arrugginiti. Questo è il desolante spettacolo che ci si trova davanti quando si imbocca via Cadighiara, a Borgoratti, dove dal 2015 è presente un cantiere sorto per la realizzazione di alcuni box ma mai portato a compimento. E con l’arrivo delle piogge, i residenti del quartiere rilanciano l’allarme dissesto per un’area che ha sempre creato criticità e pericolo per la viabilità.

Il cantiere, che sorge su area privata, è di fatto in abbandono: dalle transenne sono scomparse le gerenze e lo striscione che pubblicizzava la vendita dei box è stato rimosso. Rimangono gli scavi, alcune fasce per metà distrutte e qualche palificazione. Il tutto in in parte ‘a raso’ con la via pubblica: una strada che ad ogni pioggia un po’ più consistente viene invasa da fango e detriti.

L’amministrazione pubblica è più volte intervenuta con i proprietari per cercare di trovare una soluzione e mettere in sicurezza la zona, ma ad oggi tutto è rimasto immutato. Per questo motivo i residenti tornano all’attacco chiedendo chiarezza e sicurezza, dopo che l’intervento fu ampiamente contestato prima della sua approvazione: “Ancora una volta ci troviamo ad affrontare la stagione delle piogge con la paura di dover assistere a frane e smottamenti – ci scrivono – Fin dall’inizio avevamo paventato una situazione simile che puntualmente si è avverata. L’area è privata ma la strada è pubblica, quanto dovremo ancora aspettare una definitiva messa in sicurezza?”.