Candidato agli Oscar “Il Boemo”, il film girato a Genova proverà a correre come miglior film straniero

Albissola Superiore. La commissione del Czech Film and Television Academy (CFTA) ha scelto Il Boemo, period drama diretto da Petr Václav, che ricostruisce le avventure del grande compositore settecentesco Josef Mysliveček (al tempo più ricercato di Mozart dalle corti e dai teatri italiani), come candidato all’Oscar nella categoria Miglior Film in Lingua Straniera per la Repubblica Ceca.

Il film sarà presentato in anteprima mondiale in concorso al Festival Internazionale di San Sebastian il prossimo 19 settembre. È prodotto dalla Ceca Mimesis Film in coproduzione con l’italiana Dugong Films ed è quasi interamente ambientato e girato in Italia, per la maggior parte in Liguria, con alcune scena girate a Genova e Albissola.

“Siamo orgogliosi di aver preso parte a questo progetto ambizioso, che celebra in maniera eccellente la cultura e il gusto italiano per la musica e le arti – dichiara Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission -. E ancor più lieti, oggi, di apprendere che un film girato per buona parte in Liguria sia stato selezionato per la corsa agli Oscar. Abbiamo lavorato alle riprese de ‘Il Boemo’ a ottobre 2020, un periodo ancora complesso dal punto di vista della pandemia. Eppure i risultati organizzativi e produttivi hanno raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Questa produzione è uno spartiacque, perché rappresenta un capitolo nella ripartenza dei grandi set in Liguria post lockdown. Le riprese sono state realizzate a Genova e ad Albissola Superiore, mostrando al mondo interni e architetture fastose: da sottolineare la visione registica e una resa fotografica molto ricercata, di alta scuola, che hanno valorizzato al meglio esempi di altissimo pregio del nostro patrimonio culturale”.

Nel cast brillano le attrici italiane Elena Radonicich, Barbara Ronchi, Lana Vlady e la violoncellista Federica Vecchio, mentre l’attore che interpreta il protagonista è la star ceca Vojtěch Dyk. I preziosi costumi sono curati da Andrea Cavalletto e la fotografia quasi a lume di candela è dello spagnolo Diego Romero.

“Pur essendo un film ceco – dice il regista Petr Václav – Il Boemo è quasi interamente girato in Italia ed in italiano. La sfida è stata quella di raccontare quell’epoca così particolare della fine del Settecento, in modo intimo e contemporaneo, utilizzando camera a spalla, luce naturale e ambienti dal vero. Le riprese sono state precedute da una lunga e accurata ricerca delle location, per trovare quei luoghi, dimore, palazzi, chiostri, paesaggi che ancora oggi custodiscono e preservano l’autenticità dell’epoca. Un patrimonio storico e culturale tutto italiano, spesso sconosciuto ai più, che merita di essere valorizzato. Il film racconta la storia di questo grande artista a cui l’Italia ha dato tutto, immaginando quei passaggi della sua vita andati perduti, con l’intento di ricostruire fedelmente lo spirito del suo tempo e la ricchezza dell’Italia che a quell’epoca fioriva di corti e Repubbliche desiderose di eccellere e in concorrenza tra loro con importanti teatri e palcoscenici”.

Vaclav, uno dei più interessanti registi della cinematografia ceca contemporanea, con questo film vuole contribuire a restituire alla memoria il grande musicista boemo, che il tempo ha cancellato dalla memoria collettiva, sebbene all’epoca fosse ben più ricercato e affermato del collega Wolfgang Amadeus Mozart.

Il Boemo è una coproduzione Italia – Repubblica Ceca – Slovacchia Prodotto da Jan Macola di Mimesis Film, co-prodotto da Marco Alessi per l’italiana Dugong Films, Marek Urban per Sentimentalfilm e Kateřina Ondřejková per la Česká Televize.

È stato sostenuto in Italia da Ministero della Cultura – Dg Cinema, Regione Liguria con il supporto della Genova Liguria Film Commission, Regione Veneto con il contributo della Regione del Veneto, Regione Sicilia con il supporto della Sicilia Film Commission.