Campioni di robotica a 9 anni: i genovesi Elia, Matteo e Federico andranno alle Olimpiadi in Germania

Genova. “Se avessimo un budget illimitato costruiremmo un robot in grado di salvare il pianeta dal disastro climatico”. Elia, Matteo e Federico hanno 9 anni, vivono a Genova e a novembre parteciperanno alle olimpiadi della Robotica, la World Robot Olimpiad, grazie al progetto di un cyborg in grado di svolgere alcuni compiti nel campo del giardinaggio. Ma sognano in grande e grazie all’associazione Ilab, che li ha seguiti e formati negli ultimi mesi, potranno approfondire la loro passione per la meccanica, l’ingegneria e la programmazione.

“E’ stato un percorso lungo – spiega Jamilya Baimukhambetova, presidentessa dell’associazione che tiene i suoi corsi in salita delle Battistine – questi ragazzini frequentano i nostri corsi ormai da anni, per imparare utilizzano i kit robotica della Lego, mescolando il gioco con l’apprendimento di matematica, geometria ma non solo.

Le olimpiadi di robotica, aperte a giovani dai 6 ai 19 anni, divisi per categorie, si svolgeranno in Germania dal 16 al 19 novembre. “Un’occasione importante per i ragazzi per sviluppare le proprie abilità in robotica e coding confrontandosi con coetanei di altri paesi. Le sfide sono sempre diversificate in base all’età dei partecipanti e con difficoltà crescenti”.

Le qualificazioni nazionali si erano svolte a Verona. “Avevamo progettato un robot in grado di tagliare l’erba, potare cespugli, salvare gli insetti – raccontano i bambini – in Germania presenteremo un robot più piccolo e più abile grazie a un braccio più lungo, un’asta, che abbiamo ideato”.

Ma cosa ci vuole per diventare campioni italiani di robotica? “Innanzitutto impegno e fantasia – dicono – progettare è molto divertente, sei con i tuoi amici, puoi anche sbagliare ma l’importante è avere sempre idee”.

Del resto non è la prima volta che Genova arriva alle olimpiadi di robotica: prima della pandemia i fratelli maggiori di due degli attuali vincitori avevano raggiunto lo stesso traguardo.