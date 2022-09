Calcio, l’Arenzano festeggia il 60° anniversario dalla fondazione

Arenzano. Giusto sessanta anni fa, l’U.S. Arenzano esordiva nel mondo della F.I.G.C., nel campionato provinciale Allievi, ‘strappando’ uno 0-0, sul campo del Molassana, una blasonata società, che a calcio ci giocava dal 1918.

Dino Chiossone, uno di quei ragazzi – raccontando di un terreno di gioco col fango che arrivava fino alle caviglie – prova a ricordare i nomi degli altri, ma non riesce a richiamare alla memoria, l’intero undici, mandato in campo da Eugenio Monteforte, papà dell’attuale mister del Varazze.

Tuttavia, da noi sollecitato, ci prova, mettendo in porta Gianni ‘Milandua’ Damonte, in difesa oltre allo stesso Dino Chiossone, i terzini Baciccia ‘Peghiggia’ Calcagno, Luciano Profumo e Lorenzo Chiossone, mentre a centrocampo giostravano Lazzaro ‘Balin’ Damonte, Berto ‘Berù’ Calcagno, Mario ‘Triunfu’ Grossi ed in attacco ‘Gian Gian’ Giusto, Tino Valle e perfino un argentino, Ramirez, di passaggio in quel di Arenzano.

Sabato 17 settembre, in occasione di un pranzo ‘revival’ delle ‘vecchie glorie, anni ’60’, dell’U.S. Arenzano, cercheremo di approfondire, visto che le ‘prove fotografiche’ partono dal campionato Juniores dell’anno successivo, il ‘63/64, che di seguito alleghiamo.