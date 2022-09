Calci e morsi alla compagna: trentottenne di Quezzi arrestato per maltrattamenti e lesioni

Genova. La polizia di Genova ha arresto questa mattina un uomo di 38 anni, residente a Quezzi, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali: un provvedimento che arriva dopo una lunga serie di violenze subite dalla compagna in questi anni.

A dare l’allarme durante l’ultima lite è stata un’amica della vittima, chiamata in soccorso dalla donna per paura che l’aggressione perpetrata dal compagno potesse finire in tragedia. All’arrivo della polizia la donna ha spiegato che la lite, iniziata come sempre per motivi futili, sarebbe rapidamente degenerata in una brutale aggressione consumata con calci e morsi. Solo l’arrivo dell’amica ha fatto desistere l’uomo il quale si è allontanato dall’abitazione.

Le due donne hanno confermato che l’episodio non costituisce un caso isolato ma solo l’ennesima tessera di un mosaico di violenza e umiliazioni. Il trentottenne è stato intercettato poco dopo dalla volante che lo ha condotto in questura. Il pm di turno ha immediatamente convalidato l’arresto e disposto il trasferimento presso la Casa Circondariale di Genova Marassi.