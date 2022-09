Bucci espone il programma a Tursi: “Altri 40mila posti di lavoro nei prossimi cinque anni”

Genova. “Ci sono le premesse per avere altri 40mila posti di lavoro nei prossimi cinque anni. Succederà perché le cose stanno andando nel senso giusto”. Il sindaco Marco Bucci conferma l’obiettivo fissato in campagna elettorale illustrando le linee programmatiche della giunta nel primo consiglio comunale dopo la pausa estiva. Nella seduta della prossima settimana spazio alla discussione e agli ordini del giorno di maggioranza e opposizione.

Il sindaco ha ribadito il risultato già rivendicato in campagna elettorale: “In questi cinque anni abbiamo facilitato 39 aziende che volevano insediarsi a Genova abbiamo costruito 24mila posti di lavoro, al netto di quelli che sono stati persi”. L’obiettivo è fare di Genova” una delle città internazionali a più alta qualità di vita, la città con il reddito pro-capite tra i più alti in Italia e con un flusso professionale e turistico paragonabile alle più significative aree europee, concentrandoci su una sfidante crescita dei posti di lavoro”.

Secondo Bucci l’amministrazione riuscirà a ottenere circa 12.500 addetti nell’alta tecnologia e nell’industria, 11.500 nel turismo e nella cultura, 9.500 in trasporti, logistica e porto, altri 6.500 in commercio e artigianato. Previsioni che tengono conto di un aumento del Pil medio annuale dell’1%.

Un ruolo fondamentale lo giocherà il tavolo comunale del lavoro “che si riunisce a cadenza mensile ed è uno strumento snello e concreto di confronto e aggiornamento, rivolto a potenziare le strategie pubbliche e private atte a generare nuova occupazione di qualità ed organizzato su un modello cooperativo che mette a fattor comune le informazioni possedute e le specifiche competenze di tutti i soggetti che operano nei diversi ambiti delle politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di favorire nuovi insediamenti produttivi e sostenere l’incontro tra domanda e offerta. Il tavolo coinvolgerà diversi attori, a seconda del tema trattato nell’ordine del giorno al fine di un raccordo sinergico per garantire la più ampia partecipazione e mettere in campo azioni operative puntuali ed efficaci che possano creare occupazione e opportunità di lavoro”.

Altra novità sarà la Genoa Business Unit, una struttura costituita tra le direzioni Urbanistica e Sviluppo economico e coordinata dall’assessore Mario Mascia che avrà la finalità di facilitare le imprese che vogliono insediarsi a Genova o ricollocare unità produttive o commerciali. Il sistema si è già attivato per la vicenda Scarpe&Scarpe, che voleva chiudere il punto vendita della Fiumara: il Comune ha trovato una nuova sede sempre nella stessa zona e domani (7 settembre) ci sarà un sopralluogo con dirigenti, sindacati e lavoratori.

Non sono mancate proposte specifiche sul tema dell’attualità: “Se le aziende energetiche fanno extraprofitti vuol dire che si possono abbassare i prezzi e il nostro obiettivo è quello di fare in modo che questi extraprofitti tornino al Comune”, ha spiegato il sindaco. Che ha parlato ancora di un impianto per la dissalazione del mare capace di fornire 90 milioni di metri cubi di acqua all’anno “con cui potremmo aiutare anche la Pianura Padana”. Sui conti di Tursi “l’obiettivo è scendere sotto il miliardo di debito entro l’anno”.

Nel programma spazio anche al verde (per Bucci “siamo già una città CO2 negativa perché assorbiamo più anidride carbonica di quella che produciamo”) e allo sport. Con punti piuttosto curiosi: “Un cittadino genovese deve saper nuotare, non è possibile che non sappia nuotare, perché questo fa parte della nostra cultura. Per questo diamo gratis a tutte le scuole elementari ore di nuoto perché tutti possano andare in piscina”.