Bruzzone (Lista rosso-verde): “Secondo Bucci dipendenti pubblici assunti con clientelismi storici”

Genova. In questi giorni l’amministrazione Bucci ha presentato le linee programmatiche 2022-2027. Sul punto che riguarda la pubblica amministrazione si legge: “Pari opportunità vorrà dire per la nostra amministrazione anche uguaglianza nell’accesso ai servizi pubblici, eliminando vischiosità relazionali, clientelismi storici, vantaggi dati da conoscenze personali e familiari. Realizzeremo un’amministrazione di facile accesso per tutti, trasparente in ogni attività, con criteri di valutazione chiari, oggettivi, comunicabili e comprensibili. Questi principi si applicheranno a ogni attività: dalle pratiche edilizie alle sponsorizzazioni, al rilascio di autorizzazioni di vario genere”.

“Con questa frase il sindaco Marco Bucci e la giunta non solo offendono il complesso della macchina comunale fatta di donne e uomini che lavorano nella pubblica amministrazione ma con l’espressione vischiosità relazionali, clientelismi storici, vantaggi dati da conoscenze personali e familiari si sottintende un sottobosco di malaffare che il Sindaco dovrebbe prima dimostrare e poi spiegare”, dice il consigliere comunale della lista rosso-verde Filippo Bruzzone.

“Questo sindaco non è di nuova nomina ha governato per cinque anni e per effetto dei normali andamenti pensionistici (sempre più complessi) l’apparato comunale è via via diminuito ed è stato rinnovato – afferma il capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio regionale Gianni Pastorino – Cosa intende dire Bucci? Proprio la sua amministrazione è riuscita a fare un bando per dirigente della Polizia Municipale che poi è stato in fretta e furia revocato perché da più parti sono state evidenziate incompatibilità normative e amministrative”.

“Invece di fare espressioni cosi generiche se Bucci e i suoi assessori sono a conoscenza di clientelismi storici colpiscano senza indugio e mettano nelle mani di organismo competenti queste situazioni perché solo così si costruisce una macchina amministrativa trasparente”, aggiunge Bruzzone.

“Sono parole che offendono il senso comune e indignano le persone che pur lavorando tra difficoltà, con una mancanza di personale e di risorse economiche, tutti i giorni garantiscono i servizi comunali”, conclude Pastorino.