Borzonasca, da oggi la strada provinciale di Sopralacroce riapre al traffico

Borzonasca. Termineranno oggi, 2 settembre, gli interventi di mitigazione del rischio sulla strada provinciale 49 di Sopralacroce, interessata da una temporanea interdizione della circolazione veicolare all’altezza della progressiva del km 4+800, nel comune di Borzonasca, a causa del rischio di crollo di massi dal versante di monte.

I tecnici della Città metropolitana di Genova hanno seguito quotidianamente le opere di disgaggio effettuate da rocciatori di una azienda privata specializzata incaricata dall’ente, lavoro che ha comportato la rimozione di diverse rocce per la mitigazione del rischio dell’area sovrastante alla provinciale, che nei prossimi mesi vedrà anche un intervento più incisivo con la sistemazione di reti di contenimento per la messa in sicurezza.

“Sono soddisfatto che il disgaggio sia terminato nei tempi previsti – ha dichiarato il consigliere delegato alla Viabilità – conosciamo l’importanza della strada provinciale 49 di Sopralacroce, strada che evita ai molti abitanti di tale zona una deviazione piuttosto lunga, ed abbiamo voluto ridurre il disagio al minimo. Ovviamente esistono dei tempi tecnici, sia per l’assegnazione del lavoro che per l’attenta esecuzione di questo, ma siamo convinti che la popolazione abbia compreso l’importante impegno profuso, peraltro in un periodo interessato da una minore disponibilità di specialisti a causa delle ferie estive”.

L’interdizione al traffico privato sulla strada provinciale 49 sarà quindi rimossa dalle ore 19.00 di oggi, venerdì’ 2 settembre, ma ovviamente tale apertura sarà condizionata da possibili periodi di sospensione alla circolazione veicolare in caso di meteo avverso con emanazione di allerta da parte di Arpal.