Bogliasco, raccolta firme contro il nuovo pennello: deturperà il paesaggio e altererà il fondale

Bogliasco. Una raccolta firme contro la decisione del Comune di Bogliasco di dar vita a un progetto per lavori di protezione della costa e ripascimento degli arenili che prevede, tra gli altri, un intervento riguardante la realizzazione di un pennello in massi di grandi dimensioni, in parte sommerso e in parte emerso, in corrispondenza della piccola insenatura delimitata da due lingue di scogli ubicata sotto il chiosco-bar “L’Approdo”.

La finalità di questa gettata di massi, secondo quanto risulta ai promotori della petizione, è quella di costituire un pennello di spalla e, cioè di protezione, per una spiaggia che verrebbe realizzata ex-novo sotto la passeggiata a mare.

Per stabilizzare la nuova spiaggia è prevista anche la realizzazione di una ampia platea di piccoli massi posati sul fondale dello specchio d’acqua che la fronteggia.

I rischi conseguenti questo intervento “sono quelli di cancellare definitivamente uno scorcio di rilevante interesse paesaggistico e alterare la configurazione di un fondale di particolare bellezza per realizzare una nuova spiaggia che difficilmente resisterà all’erosione delle mareggiate invernali e che quindi, per essere mantenuta, dovrà essere soggetta a un costante e costoso ripascimento stagionale” si legge nella nota dei promotori.

Alcuni bogliaschini in relazione a quanto sopra considerato, dopo aver chiesto all’Amministrazione Comunale di Bogliasco di recedere dalla realizzazione di questo intervento sopra descritto, per procedere invece con un progetto di restauro dei muraglioni ammalorati con eventuali massi di berma alla base, hanno dato via ad una petizione con raccolta firme, (a tutt’oggi 200), cogliendo quindi la contrarietà nei riguardi di questo intervento anche di altri bagnanti e frequentatori del sito.

Primi firmatari: Isabella Gianola, Dario Nicolini e Piermario Piaggio.