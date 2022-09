Bogliasco: presentate le squadre che giocheranno la Serie A1 di pallanuoto

Bogliasco. Il Bogliasco 1951 ha alzato questa sera i veli sulle sue prime squadre maschili e femminili che parteciperanno ai prossimi tornei di Serie A1 di pallanuoto.

Nella superba cornice di Molo Sbolgi, circondati dalle placide onde del Golfo Paradiso, gli atleti delle due formazioni levantine si sono presentati agli occhi di tifosi e appassionati al termine della prima giornata della Bogliasco Acqua Cup, torneo riservato a rappresentative Under 14 maschili che si chiuderà domani.

Tra le ragazze, allenate per il nono anno consecutivo da Mario Sinatra e presenti ininterrottamente in A1 dal 2012, non erano presenti tre dei quattro volti nuovi di questa estate. Alla cerimonia ha preso parte infatti solo Anastasia Riccio, giovane centroboa prelevata dall’Ancona. Niente da fare invece per Valeria Uccella, Dorotea Spampinato e Paola Di Maria, tutte impegnate con le rispettive società di provenienza nelle finali scudetto Under 16 e Under 18 in programma nei prossimi giorni ad Avezzano e alle quali parteciperà anche lo stesso Bogliasco.

Nessuna defezione invece tra i ragazzi di Daniele Magalotti che, dopo la splendida cavalcata promozione della scorsa stagione, si ripresentano in Serie A1 dopo tre anni d’assenza rinforzati dagli innesti del centroboa canadese Jeremy Blanchard, del mancino serbo Filip Radojevic e dell’universale croato Nino Mudrazija.

La serata è stata l’occasione per presentare pubblicamente anche lo sponsor che affiancherà il proprio nome a quello dello storico sodalizio ligure: la Netafim Italia, filiale locale della multinazionale israeliana leader mondiale nell’irrigazione a goccia. Nella prossima stagione agonistica, che prenderà il via tra circa un mese con la prima fase della Coppa Italia sia maschile che femminile, la società biancazzurra si chiamerà dunque ufficialmente Netafim Bogliasco 1951.