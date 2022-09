Blue economy e sviluppo: al Nautico il convegno su istituzioni, imprese, finanza e dialogo promosso da Banca Carige

Genova.“Per noi essere al Salone Nautico di Genova è come essere a casa e parlare di blue economy, di mare e di sviluppo, industria e lavoro vuole dire parlare di un’eccellenza italiana, parlare di sostenibilità, parlare di rispetto per un ambiente su cui si costruirà il nostro futuro”. Il direttore Generale di Banca Carige, Matteo Bigarelli spiega così la presenza al salone dell’istituto di credito che ha promosso un convegno su: “Blue economy e sviluppo: istituzioni, imprese e finanza a dialogo”.

Un’occasione per fare il punto su tematiche che sono particolarmente strategiche per la Liguria. “Banca Carige ha in corso un processo di trasformazione con l’ingresso nel gruppo Bper – ha spiegato – che è attento alla Liguria e questo oggi vuole dire essere attenti alla nautica, in un momento straordinario per il settore, ed essere sempre più partner di questa industria”. Ma l’incontro al Salone Nautico, al quale ha partecipato Felix Leinemann, capo unita blue economy della commissione europea, è stato anche occasione per fare il punto sulle grandi opere e sulla collaborazione che potrà arrivare dalla banca.

“Genova e la Liguria saranno destinatarie di ingenti risorse per le infrastrutture – ha concluso – che cambieranno il profilo di questa regione e l’accesso al territorio, facilitandone l’interconnessione con il resto del paese e con l’Europa. Questo per la banca vuole dire sostenere le istituzioni, al convegno erano presenti anche il vice sindaco di Genova Piciocchi e il presidente dell’autorità di sistema portuale Paolo Emilio Signorini, e vuol dire sostenere le imprese che svolgeranno questi lavori accedendo ai fondi pubblici per le infrastrutture”.