Beni confiscati e trasparenza, voto 22 su 100 da Libera ai Comuni liguri e alla Regione

Genova. E’ pubblico il secondo report nazionale RimanDati, sulla trasparenza nella “filiera” dei beni confiscati alle mafie, un progetto di Libera con il sostegno del Gruppo Abele e del Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino.

Ancora troppa la distanza tra gli obblighi di pubblicazione e accessibilità imposti dalla legge e la disponibilità effettiva delle informazioni sullo stato e il riutilizzo dei beni sottratti alla criminalità organizzata. A ventisei anni dalla prima legge sul riutilizzo sociale, c’è ancora molto lavoro da fare per valorizzare i beni confiscati come beni pubblici, scommettendo sulla diffusione dei dati e sulla corresponsabilità delle istituzioni.

Anche la Liguria finisce sotto la lente di ingrandimento: due fasi di ricognizione e nel mentre una campagna di accesso civico rivolta ai comuni che hanno ricevuto in “dote” beni confiscati per finalità istituzionali o sociali e tenutasi dal 27 giugno al 5 luglio 2022.

Il bilancio lascia a desiderare: dei 15 comuni interessati, ovvero che hanno al loro interno beni confiscati alle mafie, solo 5 hanno pubblicato l’elenco di tali beni.

Deludente il “ranking” regionale elaborato dal report, che inchioda le amministrazioni liguri a un poco entusiasmante 22,3 in una scala che va da 0 (nessun dato pubblicato) a 100 (tutti i dati pubblicati correttamente): il punteggio sale a 67,3 se si considerano solo gli enti che pubblicano l’elenco dei beni confiscati.

“Ancora troppo poco per un territorio dove sequestri e confische sono diventati sempre meno rari nel corso degli ultimi dieci anni – dicono da Libera – prova tra le altre di un radicamento criminale capace di portare una minaccia gravissima alla tenuta economica e sociale della regione”.

“Un risultato tutt’altro che incoraggiante, anche alla luce del solco tracciato a suo tempo dalla legge regionale n. 7 del 2012 e delle pure incoraggianti esperienze di amministrazioni virtuose”, si legge nel report.

Molti spunti di lavoro per il progetto “Beni in Rete”, un percorso di accompagnamento e supporto voluto da Libera e Fondazione Compagnia di San Paolo e pensato per gli enti pubblici e del terzo settore impegnati nel riutilizzo sociale dei beni confiscati: dopo il ciclo di formazione concluso tra febbraio e marzo è in cantiere un altro ciclo di azioni pubbliche per l’ultimo trimestre dell’anno.

“La pubblicazione dei dati non è solo un presidio di trasparenza, ma anche uno strumento concreto a disposizione di tutti per l’esercizio attivo dei diritti di cittadinanza – ricorda il coordinamento regionale di Libera Liguria – attraverso i beni confiscati si possono dare gambe a politiche nuove per il sociale, per la rigenerazione urbana e rurale, contro le marginalità e l’abbandono delle periferie, un segnale di riaffermazione di una legalità democratica e solidale: condividere i dati è il primo passo, non sufficiente, ma indispensabile”.