Battuta sugli ebrei, Bucci: “Genova è antirazzista, è stato fatto un errore ma alcuni attacchi strumentali”

Genova. Il sindaco di Genova Marco Bucci, alla fine, ha parlato in consiglio comunale sulla questione della alla battuta sugli ebrei da parte dell’assessore al Sociale Lorenza Rosso, di cui la minoranza ha chiesto le dimissioni. Lo ha fatto davanti a un’aula mezza vuota – l’opposizione ha abbandonato i lavori in segno di protesta per non avere potuto discutere alcuni documenti sul tema – e poi ha chiarito ulteriormente il suo punto di vista a margine della seduta.

“Siamo tutti d’accordo sul fatto che domenica sia stato fatto un errore, e per questo sono state fatte due lettere di scuse che sono state accettate dalla comunità ebraica, Genova è sempre stata una città antirazzista e lo sarà sempre in futuro, è una città che rispetta tutte le comunità”, ha detto Bucci.

“Mi dispiace di quanto accaduto oggi e mi riferisco soprattutto alle parole di Ariel Dello Strologo – ha aggiunto il sindaco – mi dispiace che non abbia colto che noi siamo sempre stati vicini e continueremo a esserlo alla comunità ebraica, ho partecipato con la comunità ebraica a più manifestazioni di tutti i consiglieri che hanno parlato oggi”.

Infine Bucci risponde anche all’attacco del consigliere Mattia Crucioli, che lo ha accusato di “non avere le palle”: “35 anni di business nella mia attività da manager e cinque anni e mezzo da sindaco hanno dimostrato che se c’è da prendere decisioni difficili lo so fare, in questi anni ci sono stati cambi nella giunta, non li faremo in questo caso non è perché abbiamo paura è perché che non è il caso, l’assessore sa e ha detto di avere sbagliato in quell’occasione ma è competente e performante nel suo lavoro, con il sociale e con l’avvocatura”.

Infine Bucci parla di “impostazione strumentale del dibattito, motivo per cui oggi era importante invece lavorare sull’ordine del giorno, ovvero sulle linee programmatiche”. E poi, a margine della seduta, “Se qualcuno pensa che abbandonare l’aula dimostri professionalità o attaccamento alla causa mi dispiace, io penso sia sbagliato, inoltre oggi si è violato il regolamento sull’ordine di parola e sono stati utilizzati termini inaccettabili in un consiglio comunale”. L’attenzione mediatica nazionale a quanto accaduto? “Siamo a cinque giorni dalle elezioni, chiedete ai genovesi se non ci siano state strumentalizzazioni”.

In questi giorni il Comune di Genova, in accordo con la comunità ebraica, sta lavorando al posizionamento di una nuova pietra d’inciampo in città, ossia di una targa in ottone posizionata sul marciapiede davanti all’abitazione di chi è stato deportato o ha subito persecuzioni antisemite a imperitura memoria di quanto accaduto. Sarà collocata in via Mameli.