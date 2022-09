Bassetti contro Crisanti: “Legalizzazione delle droghe leggere? Sono e sarò sempre contrario”

Genova. “Io sono sempre stato contro ogni tipo di droga a scopo ricreativo, sociale e ludico. Essendo io un medico, sono e sarò sempre contro ogni tipo di legalizzazione“. Così Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, dopo la proposta di Andrea Crisanti di legalizzare le droghe leggere.

“Avendo visto i danni diretti della droga pesante, e quelli indiretti, come trasmissione attraverso le siringhe di epatite B, C e Hiv, un medico dovrebbe sempre essere contro tutte le droghe. Ogni droga ha effetto sul nostro sistema nervoso e non solo, e porta a dipendenza”, ha detto Bassetti in un’intervista all’Adnkronos Salute.

“Le droghe leggere sono state legalizzate in molti Paesi del mondo, compresa la California e molti paesi europei, e non si è verificato un impatto negativo”, aveva detto Crisanti a L’aria che tira su La7. Secondo il microbiologo candidato alle elezioni col Pd “non è aumentato numero di persone che poi passano dalle droghe leggere alle droghe pesanti”.

Cannabis e derivati, ha continuato Crisanti, “hanno una funzione ricreativa e in qualche modo la legalizzazione ha anche la funzione di bloccare il commercio illegale e sottrarre soldi al crimine organizzato”. Il rapporto costi-benefici, insomma, sarebbe positivo: “Personalmente credo che il fumo faccia molti più danni di una di una droga leggera occasionale”.