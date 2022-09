Basko per il Gaslini: per ogni litro di latte una donazione a favore dei piccoli pazienti

Genova. Basko, l’insegna di supermercati del Gruppo Sogegross, lancia una nuova iniziativa, a sostegno dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova: per ogni litro di “Latte 100% Ligure Piemontese” acquistato nei propri punti vendita e online dal 5 settembre, Basko donerà infatti al Gaslini 0,10 euro (0,05 euro per la confezione da mezzo litro): la cifra raccolta sarà investita in diverse aree di attività e competenza, come accoglienza, attrezzature tecnologiche e diagnostiche, miglioramento dell’ambiente ospedaliero e delle prestazioni, nonché a supporto della Ricerca sanitaria e scientifica.

“Siamo orgogliosi di essere al fianco di una realtà preziosa, una Istituzione come l’Istituto Giannina Gaslini, nato a Genova e con una vocazione clinica e scientifica di livello internazionale – commenta Giovanni D’Alessandro, direttore canale Basko – con questa iniziativa vogliamo consolidare il legame e il rapporto di cura con il nostro territorio e i suoi cittadini, che sono sempre al centro della nostra attenzione. È un’iniziativa di cui andiamo fieri e orgogliosi, con una grande rilevanza sociale”.

L’iniziativa si collega al progetto “Latte 100% Ligure Piemontese”, rivolto al territorio e le sue tradizioni.

“Il progetto ‘Latte 100% Ligure Piemontese’, che nasce come progetto regionale di sviluppo della produzione del territorio ligure, estesa poi anche al Latte Piemontese, mette a valore la sostenibilità della filiera produttiva – continua D’Alessandro – abbiamo innalzato il livello degli standard di qualità che richiediamo ad allevatori e caseifici, per garantire ai nostri clienti, oltre all’ottima qualità dei prodotti, anche le condizioni di benessere animale che permettono di produrre alimenti migliori e più sani”.

L’iniziativa è realizzata anche grazie al contributo dell’azienda Latte Alberti, partner industriale del Progetto.

Per tutta la durata dell’iniziativa, che si svilupperà nel prossimo anno, Basko coinvolgerà i propri clienti aggiornandoli sui risultati della raccolta dei contributi.