Barzelletta sugli ebrei, l’assessora Rosso in commissione: “Se sono qui non ho dato le dimissioni”

Genova. “Se sono qui vuol dire che non ho dato le dimissioni, ma questa non è la sede opportuna per discutere”. Un sostanziale no comment da parte dell’assessora al Sociale del Comune di Genova Lorenza Rosso sulla polemica divampata in seguito al caso della barzelletta raccontata durante il convegno sulla cultura ebraica a Genova. L’esponente della giunta Bucci non ha voluto rispondere alle domande dei giornalisti che hanno provato a parlarle a margine della commissione consiliare in corso sulla gestione dei minori stranieri non accompagnati.

Lorenza Rosso, avvocato, non ha risposto neppure in aula alle richieste di chiarimento e di scuse da parte avanzate dai banchi della minoranza. “Domani c’è il consiglio comunale”, ha detto l’assessore rivolgendosi al presidente della commissione Pandolfo rinviando ipoteticamente la discussione di 24 ore.

In queste ore l’opposizione in consiglio comunale, con una nota congiunta, ha già chiesto le dimissioni dell’assessora giudicando “inaccettabile” e “sconcertante” il passaggio del discorso da lei fatto dall’altare della sinagoga di Genova.

La presidente della comunità ebraica di Genova, Raffaella Petraroli, ha inviato una lettera al sindaco di Genova. Si tratta di una comunicazione riservata che per ora la comunità non ha intenzione di divulgare.

Ormai nota la “storiella” raccontata da Lorenza Rosso durante l’evento con l’obbiettivo, a suo dire, di sottolineare le analogie tra i genovesi e gli ebrei: “Una volta un mio amico ebreo mi ha raccontato questa storia. Sai perché gli ebrei hanno un naso grande? Perché l’aria è gratis. Ecco, direi che questo accumuna ancora di più questa città a questa comunità”.

Una frase criticata come razzista, quando non antisemita, ma anche basata su luoghi comuni che potrebbero essere ritenuti offensivi e sul body shaming.

Non solo nei palazzi della politica ma anche, forse soprattutto, sui social l’ “uscita” dell’assessora Lorenza Rosso ha scatenato una vera e propria bufera. Molte le condivisioni del breve video con la “barzelletta”, molte le critiche anche molto aspre apparse come commenti a svariati post sulla stessa pagina Facebook dell’amministratrice.

Sulle possibili dimissioni e sulle richieste di scuse per ora non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte del sindaco Marco Bucci che però avrebbe sminuito l’accaduto derubricandolo a ironia su alcune testate. In un’intervista al SecoloXIX l’assessore Rosso si è detta stupita per il clamore suscitato: “Non capisco come possa essere considerata una storia razzista”.