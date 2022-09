Barzelletta sugli ebrei, domani la commissione ad hoc ma maggioranza e opposizione trovano l’accordo su un odg

Genova. Il consiglio comunale di Genova ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato dall’opposizione, dal Pd, ma emendato in conferenza capigruppo anche dalla maggioranza sulla questione della storiella antisemita raccontata dall’assessore comunale al Sociale Lorenza Rosso durante un convegno sulla cultura ebraica in sinagoga e risultata offensiva dalla stessa comunità.

Nel testo condiviso si ricorda l’accaduto e si impegna “il sindaco e la giunta a ribadire la solidarietà del Comune di Genova nei confronti della comunità ebraica continuando nella ferma intransigenza del Comune verso forme di antisemitismo e antiebraismo e a promuovere iniziative di informazione civica e culturale sull’evoluzione del razzismo nella storia e nella società”.

La scorsa settimana lo stesso odg non era stato ammesso e non era stato possibile trovare una sintesi tra maggioranza e opposizione inoltre il consiglio comunale si era acceso con numerosi interventi di condanna dell’accaduto. La minoranza aveva chiesto le dimissioni dell’assessore e non aveva ritenuto sufficienti le lettere di scuse inviate da sindaco e assessore alla comunità ebraica. Domani si terrà comunque anche una commissione consiliare sul tema.