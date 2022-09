Barriere antirumore, i comitati: “Le nuove installazioni non fermano il frastuono. Servono monitoraggi”

Genova. “I lavori della galleria fonica del tratto della A7 che passa a pochi metri dalle case di via Cambiaso, a Rivarolo, sono terminati, ma il rumore passa lo stesso. Con quelle vecchie non succedeva. Chiediamo al ministro che intervenga con verifiche e nuovo monitoraggi“.

Questa in sintesi la richiesta presentata al ministro Giovannini, in visita a Genova, da parte dei comitati dei residenti delle diverse vie che si affacciano sui tracciati urbani della autostrade genovesi. “E’ partito da qualche mese il ripristino delle barriere antirumore, la galleria fonica di via Cambiaso non è stata completamente chiusa, nonostante il cantiere attualmente sia fermo e un referente Pavimental, contattato dai cittadini della zona, abbia riferito che si è concluso – hanno scritto nella lettera consegnata al ministro – Inoltre il ripristino non ha migliorato significativamente il rumore, problema assente in presenza, invece, delle vecchie barriere. E’ stata quindi richiesta una verifica e monitoraggio del progetto pilota, anche in vista delle successive reinstallazioni delle nuove barriere anche altrove”.

I cittadini hanno inoltre fatto richiesta di accelerare ulteriormente la messa in opera delle nuove barriere nelle altre tratte interessate, dopo che i lavori hanno lasciato spazio ai cantieri estivi più urgenti per la messa in sicurezza di gallerie e viadotti. Ma non solo: “E’ stato inoltre segnalato il costante poco interesse della Regione e del Comune al problema, nonostante i cittadini abbiano più volte segnalato l’invivibilità quotidiana dei quartieri vicino ai tratti autostradali senza barriere antirumore – sottolineano – L’incontro è stato positivo e concreto, ci auguriamo che la questione vanga affrontata costruttivamente e si trovino soluzioni efficaci”.

“Due quindi le questioni urgenti sollevate – sintetizza la consigliera comunale dl Pd Cristina Lodi che si è attivata per realizzare l’incontro con il ministro – avere un nuovo reale cronoprogramma e un monitoraggio immediato sulle nuove reinstallazioni. L’attenzione del Ministro è stato un segnale di attenzione molto importante. Va capito comunque da parte della Istituzioni Comunali e Regionali, visto che i Municipi interessati nella scorsa amministrazione hanno spesso posto il problema, come poter intervenire nei prossimi anni visto essere davvero intollerabile continuare a vivere in queste drammatiche condizioni di vita che si vanno a perpetuare in una larga parte di città colpendo la salute psicofisica dei cittadini e delle cittadine e abbattendo il valore immobiliare delle case. Ci sono indagini in corso ma i cittadini e le cittadine non possono continuare a pagare le conseguenze di quanto accaduto in questo modo. Va trovata una soluzione e soprattutto va preso in carico il problema, Genova per la sua conformazione ha le case molto vicine ai tratti stradali e questa è una ulteriore aggravante. Nel 2022 la sostenibilità ambientale , sociale ed economica non può essere solo una narrazione convegnistica come pare invece sia per la nostra città”.