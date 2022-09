Autoparco a Multedo, in municipio respinta la convocazione di Maresca. Rilanciata la petizione contro

Genova. Torna a far discutere il destino dell’area ex Fondega, il grande spazio tra Multedo e Pegli un tempo occupato da depositi di idrocarburi e oggi ‘conteso’ tra progetti di riqualificazione e aree dedicate alla logistica. Durante l’ultima seduta consigliare del Municipio VII Ponente, infatti, non sono stati accolti mozione e ordine del giorno che chiedevano di convocare il prima possibile l’assessore Maresca a riferire davanti al parlamentino sui destini di quest’area, dopo la divulgazione del progetto di Autostrade per l’Italia di costruire un autoparco da 400 posti.

Secondo quanto riportato dalla presidenza del municipio, guidato da Guido Barbazza del centrodestra, non ci sarebbero urgenze a riguarda visto che più volte è stato affermato, anche dall’assessore, che al momento non ci sono progetti sul tavolo.

Una risposta che però non è servita a placare gli animi, visto che, come anticipato da Genova24 nei mesi scorsi, un progetto ci sarebbe eccome e potrebbe già essere presentato nei prossimi mesi per trasformare l’area, oggi occupata in parte da un deposito Amiu, in un grande autoparco destinato ai mezzi pesanti in entrata e in un uscita dal porto.

Per questo motivo, in queste ore è stata rilanciata la petizione on line contro questa ipotesi: “Come Associazione Comitato di Quartiere di Multedo, in collaborazione con i comitati Pegli Bene Comune, Val Varenna e Via Cassanello, siamo a proporre questa raccolta di firme, per opporci, con fermezza, all’ennesima servitù che andrebbe a gravitare sul nostro territorio – si legge nel testo che accompagna la petizione on line sottoscritta ad oggi da quasi 500 persone – Viviamo da anni sotto l’ubriacatura continua di promesse disattese, a cominciare dallo spostamento di Carmagnani e Superba, e non possiamo non notare, con estremo disappunto, come certe decisioni vengano calate dall’alto, senza il minimo confronto con il territorio, a partire dai rappresentanti municipali, per poi passare ai comitati “veri” e ai cittadini”.

“La realizzazione del nuovo casello autostradale – conclude la nota – prevista nell’ambito delle opere risarcitorie su cui si è impegnata Autostrade verso la città di Genova dopo il crollo del Ponte Morandi, non può e non deve andare di pari passo con la sistemazione di un autoparco che andrebbe ulteriormente a turbare la già fragile tranquillità del quartiere e che, per giunta, verrebbe a trovarsi ad appena dieci metri da una casa di riposo per anziani”.