Genova. Incidente stradale la scorsa notte intorno all’1.40 in val Fontanabuona. E’ successo in località Terrarossa a nel comune di Moconesi.

La macchina è andata dritta in una curva e dopo l’urto ha finito la corsa su di un fianco. I due occupanti sono usciti autonomamente dall’abitacolo.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area. Gli occupanti sono stati portati in codice giallo in via precauzionale all’ospedale di Lavagna.