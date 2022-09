Associazione Melanomaday, una raccolta fondi in memoria di Roberta Repetto

Genova. Si avvicina il secondo anniversario (9 ottobre) della morte di Roberta Repetto, la 40enne uccisa da un melanoma che le fu asportato senza biopsia successiva sul tavolo da cucina del centro Anidra e per cui attualmente sono a processo per omicidio tre persone, con sentenza prevista il 23 settembre.

Proprio per non dimenticare quanto accaduto Rita Repetto, sorella di Roberta, per il secondo anno ha deciso di aiutare l’Associazione MelanomaDay di Gianluca Pistore nella raccolta fondi.

L’ Associazione si occupa di prevenzione, formazione, screening gratuiti che aiutano ad individuare precocemente un melanoma.

“Ho avuto l’onore di partecipare all’ultima edizione del MelanomaDay a maggio 2022 – racconta Rita – e assistere di persona a questo utile e straordinario evento è stato emozionante”.

Per fare una donazione all’associazione occorre cliccare su questo link