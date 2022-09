Arcieri liguri sul podio ai Tricolori Targa di Oderzo

Oderzo. I campionati italiani Targa a Oderzo, in provincia di Treviso, disputati nel lo scorso weekend con le finali in piazza Grande, vedono ancora una volta gli arcieri delle società liguri raggiungere il podio.

La venticinquenne savonese Chiara Rebagliati, oro in estate ai World Games, conduce la società capitolina degli Arcieri Torrevecchia verso la vittoria ai Campionati Italiani nel mixed team. Insieme al compagno Mandia, Rebagliati si impone in finale sugli Arcieri Montalcino (Landi, Santi) allo shoot off 5-4 (19-17).

Nella categoria Allievi mixed team, nell’arco olimpico, gli Arcieri Imperiesi (Eleonora Dulbecco, Giacomo Cassini) conquistano l’argento. Buone prestazioni anche per gli Arcieri Tigullio nel Compound. Nel mixed team, Anna Rocca e Michea Godano conquistano l’argento. Nel femminile quarta piazza per la squadra composta da Benzini, Rocca e Rossi.

Passando ai titoli di classe dell’arco olimpico, applausi per Lucia Elena (Arcieri 5 Stelle) campionessa italiana giovanile tra le Ragazze. Bronzo per Biagio Boggiano (Arcieri Tigullio) nella categoria Ragazzi.

“Sul finire dell’estate i nostri atleti e le nostre società non smettono di regalarci soddisfazioni – afferma Alessio Bevilacqua, presidente del Comitato regionale Fitarco Liguria -. Mi complimento con gli atleti, i loro tecnici e dirigenti, per aver saputo anche a Oderzo centrare bersagli davvero molto importanti, tali da collocare ancora una volta la Liguria tra le regioni emergenti del movimento arcieristico”.