Arcieri liguri grandi protagonisti ai Tricolori 3D

A San Vero Milis, in Sardegna, si è concluso il 15° campionato italiano 3D con l’assegnazione dei titoli italiani individuali.

Nel compound maschile si aggiudica il suo primo tricolore 3D Michea Godano (Arcieri Tigullio) che, nel remake della finale del Campionato Campagna di Castellarano, si prende la rivincita sull’azzurro Marco Bruno (Arcieri Iuvenilia).

Nell’arco nudo maschile, dopo l’argento dello scorso anno, riesce a guadagnarsi il suo primo titolo italiano Alessio Noceti (Arcieri Tigullio) battendo in finale 32-31 la medaglia di bronzo mondiale Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzurre) che arrivava a questa edizione tricolore come campione uscente, ma nella divisione compound.

Vince il suo quarto tricolore 3D la campionessa del mondo Cinzia Noziglia (Fiamme Oro) che, dopo i successi del 2017, 2019 e 2021, bissa il titolo dello scorso anno superando in finale la compagna di Nazionale Luciana Pennacchi (Arcieri Città di Pescia) 36-32. Nel longbow l terzo posto va ad Ivan Marescalchi (Arcieri Tigullio) vincente su Alfredo Dondi (Le Frecce di Santa Margherita) 21-13. Tra le Under 20 bronzo per Emma Calcagno (Le Frecce di Santa Margherita) nell’arco istintivo.

Da segnalare nella prova a squadre l’argento de Le Frecce di Santa Margherita (Dondi, Munari, Lolli) 101-90 e il bronzo per gli Arcieri Tigullio (Godano, Marescalchi, Noceti).

Mixed team. Tra gli Over 20 si guadagnano il titolo italiano longbow, in un derby tutto ligure, gli Arcieri Tigullio (Iuana Bassi, Ivan Marescalchi) che superano in finale Le Frecce di Santa Margherita (Marilena Forni, Alfredo Dondi) 50-45.

Nell’arco istintivo argento per l’Associazione Genovese Arcieri (Federica Pittaluga, Marco Di Prete) 67-44. Dopo l’oro nel tiro di campagna, si guadagnano anche titolo italiano arco nudo 3D gli Arcieri Tigullio con Cinzia Noziglia e Alessio Noceti che hanno la meglio nell’ultimo atto sugli Arcieri Città di Pescia (Luciana Pennacchi, Giuseppe Basile) 72-52.