Apparizione, uomo cade dal tetto e batte la testa: è in gravi condizioni al San Martino

Genova. Brutta caduta oggi per un uomo di 63 anni che è volato giù dal tetto di una casa in via al Monte Fasce, sulle alture del Levante genovese.

È successo intorno alle 17.00. Sul posto sono arrivati l’automedica del 118 e la Croce Rossa di Sturla, oltre che la polizia per gli accertamenti di rito. La dinamica sarebbe quella di un incidente.

L’uomo ha riportato un trauma cranico e per questo, nonostante sia sempre rimasto cosciente, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Intervenuto anche l’elicottero, che però ha fatto ritorno in ospedale visto che il ferito è stato trasportato in ambulanza.