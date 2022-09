Aon Open Challenger, ecco il tabellone principale del singolare: da domani il via alle sfide

Genova. Sarà domani la giornata in cui si alzerà il sipario con l’inizio delle qualificazioni del torneo di singolare la XVIII edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis di Genova presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso con un Total Financial Commitment (montepremi + iscrizione) di 185mila Dollari.

È stato ufficializzato il tabellone principale del torneo di singolare che inizierà lunedì con tre partite. La testa di serie numero uno lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, 40esimo del ranking ATP, debutterà contro uno dei giocatori che ha superato le qualificazioni. Nel primo turno derby azzurro tra Zeppieri e Pellegrino, Passaro e Federico Arnaboldi ma anche Andrea Arnaboldi contro Brancaccio. Travaglia sfiderà il brasiliano Thiago Monteiro, testa di serie numero 2, mentre Giannessi incontrerà lo spagnolo Andujar, tra i top 100 del torneo. Si annuncia grande spettacolo anche nel match tra Mager e Lajovic, numero 4 del tabellone principale. Per il francese Moutet, altro big di questa edizione, ci sarà l’italiano Ferrari.

Intanto è stato ufficializzato anche il tabellone del doppio che vedrà tra i protagonisti anche Dustin Brown, un fedelissimo del torneo di Genova: per lui anche il trionfo nel singolare durante l’edizione del 2013 quando superò in finale l’azzurro Volandri. Brown farà coppia con Vavassori. Testa di serie numero uno la coppia formata da Arneodo e Weissborn.

Ecco il programma del primo turno del tabellone principale del singolare:

First Round

[1] [WC] A. Ramos-Viñolas (ESP) vs. Qualifier

A. Vavassori (ITA) vs. M. Marterer (GER)

G. Zeppieri (ITA) vs. A. Pellegrino (ITA)

A. Giannessi (ITA) vs. [5] P. Andujar (ESP)

[4] D. Lajovic (SRB) vs. G. Mager (ITA)

Qualifier vs. Qualifier

Qualifier vs. M. Arnaldi (ITA)

[Alt] L. Neumayer (AUT) vs. [8] M. Cecchinato (ITA)

[7] F. Passaro (ITA) vs. [WC] F. Arnaboldi (ITA)

A. Arnaboldi (ITA) vs. R. Brancaccio (ITA)

[Alt] A. Andreev (BUL) vs. S. Caruso (ITA)

[WC] G. Ferrari (ITA) vs. [3] C. Moutet (FRA)

[6] F. Delbonis (ARG) vs. S. Ofner (AUT)

Qualifier vs. A. Vatutin

Qualifier vs. D. Kuzmanov (BUL)

S. Travaglia (ITA) vs. [2] T. Monteiro (BRA)