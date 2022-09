Ansaldo Energia, Pd: “Il prefetto si assume l’impegno che non ha voluto assumersi il sindaco”

Genova. Ancora un intervento del Partito Democratico di Genova sulla vicenda di Ansaldo Energia. Dopo la vicinanza già espressa ai lavoratori, i dem in consiglio comunale, con la segreteria genovese del partito, hanno pubblicato una nota in cui esprimono disappunto per il mancato accoglimento di un ordine del giorno sul tema da parte del governo di centrodestra a Tursi.

“Il Partito Democratico di Genova ribadisce la vicinanza e la solidarietà verso i lavoratori e le lavoratrici di Ansaldo Energia”, si legge nella nota.

“Preoccupa una crisi di questa portata per un asset strategico del settore industriale non solo di Genova ma di tutto il Paese”, proseguono i dem.

“Non possiamo però non esprimere disappunto nel vedere come di fronte a questa situazione sia stato il prefetto ad assumersi le responsabilità di dire quello che il sindaco di Genova ieri in consiglio comunale ha ritenuto di non fare, bocciando un ordine del giorno del Partito Democratico che assumeva posizioni analoghe”, sottolineano dal partito.

“Il Partito Democratico continuerà il proprio impegno in tutte le sedi istituzionali, attendendo che il sindaco Bucci presenti le motivazioni delle sue scelte alle lavoratrici, ai lavoratori e alla città”, concludono il Partito Democratico di Genova e il gruppo Pd in Comune a Genova.