Ansaldo Energia, l’rsu: “Noi unica azienda senza commesse per turbine. Vogliamo sapere perché”

Genova. General electric 7, Siemens 5 (di cui una in Italia a Ostiglia, Mitsubishi 4, Doosan 1, Ansaldo energia 0. Sono i numeri delle commesse prese nel mondo per turbine a gas sopra i 200 MW da tutti i gruppi industriali del settore, dal 1° marzo al 1° settembre di quest’anno. I dati provengono dal Power Engineering International Journal e sono stati ripresi da un volantino dell’rsu di Ansaldo energia per confutare le parole dell’ad Giuseppe Marino.

Marino, in una lettera inviata ai dipendenti la scorsa settimana, in risposta a quello che secondo lui è un allarmismo dei sindacati rispetto alla situazione economico-finanziaria di Aen, aveva però motivato lo ‘scarico di commesse per il 2023 a causa della “congiuntura internazionale, guerra russo-ucraina e crisi energetica”.

I sindacati avevano immediatamente replicato mettendo in dubbio che tutte le aziende fossero scariche di lavoro e ora nel comunicato diffuso in azienda tornano aull’argomento dati alla mano e chiedono spiegazioni: “Il periodo analizzato è proprio quello dei primi 6 mesi della guerra russo – ucraina: colpisce solo Ansaldo Energia? L’ad e a questo punto anche la CdP, azionista di maggioranza controllata dal Governo, spieghino ai lavoratori e alle lavoratrici di Ansaldo Energia e a tutta la città di Genova perché avviene questo”.

Intanto è attesa per la convocazione dell’incontro sul nuovo piano industriale. L’incontro, come annunciato dall’azienda ad agosto dovrebbe tenersi a fine mese, ma al momento non c’è alcuna data fissata.