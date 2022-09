Genova. “Oggi abbiamo fatto una grande cosa. Abbiamo messo in campo la prima lezione della strategia: mostrare la forza per non doverla usare”. Cosi Federico Grondona, rsu Fiom riassume al termine dell’incontro con il prefetto Renato Franceschelli la mattinata di sciopero e protesta dei lavoratori di Ansaldo Energia.

I sindacati hanno chiesto e ottenuto un impegno scritto da parte del prefetto: “Ci ha detto che era una richiesta inusuale perché di solito bastano le parole ma noi gli abbiamo spiegato che come diceva Paride Batini ‘carta canta’” ha spiegato il sindacalista ai lavoratori che, visto il ritardo nella stesura della lettera sono andati a fare un giro in piazza Corvetto bloccando temporaneamente il traffico. Nel documento il prefetto Franceschelli scrive che “nel riconoscere l’interesse strategico a livello economico, lavoratori e storico per Genova della realtà industriale di Ansaldo si impegna a rappresentare immediatamente al governo le richieste avanzate assicurando la massima attenzione sulla vertenza in questione”.

Nella lettera Franceschelli aggiunge che in occasione dell’inaugurazione del Nautico il prefetto si farà portavoce con il ministro Franco delle istanze dei lavoratori e spiega di aver “già parlato con il capo di gabinetto che ha assicurato come il dossier di Ansaldo sia alla massima attenzione da parte di Cdp oltre che del ministero interessato”.

“E chiaro che quello di oggi – ha concluso Grondona – è un impegno politico che dovrà essere verificato nei fatti e che dimostra che ci dovremo conquistare tutto con le nostre forze. E’ una prima risposta, ne servirà una forte da parte del governo in tempi rapidi: se non arriverà, tra 15-20 giorni saremo costretti a tornare di nuovo qui, ma con venti giorni alle spalle e con una tensione che sarà sempre più alta”.

I lavoratori stanno ora tornando in stabilimento in corteo. “Oggi I lavoratori di Ansaldo Energia hanno scioperato manifestando in modo determinato dallo stabilimento fino alla Prefettura di Genova per denunciare la grave situazione in cui versa l’azienda. Abbiamo ottenuto, mostrando la forza dei lavoratori, impegni precisi e scritti. Ora ci aspettiamo riscontri concreti da parte del Governo. Se così non sarà torneremo in piazza con ancora maggiore forza e determinazione” è il commento del segretario genovese della Fiom Stefano Bonazzi al termine della manifestazione che ha visto in piazza un migliaio di lavoratori di Ansaldo energia.

Ansaldo Energia, assemblea e corteo verso la prefettura

“È urgente che il Governo ricapitalizzi l’azienda e soprattutto sblocchi quelle commesse già affidate e poi bloccate a causa dei ritardi sulla transizione energetica – ricorda Bonazzi – vale a dire il rifacimento di tre centrali che dovrebbero passare da carbone a gas e che sarebbero una boccata d’ossigeno per i lavoratori”.

“Al Prefetto oggi abbiamo chiesto l’iniezione di fondi per la sopravvivenza a corto termine e un incontro con il Governo rapido perché non è possibile continuare con questa situazione. Non c’è tempo da perdere” aggiunge il segretario della Uilm Antonio Apa.