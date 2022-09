Ansaldo energia, la Fiom avverte: “Niente ricapitalizzazione né lavoro nuovo, ma non ve la faremo chiudere”

Genova. Dovrebbe essere convocato a fine settembre da Ansaldo Energia l’ incontro con i sindacati per illustrare il nuovo piano industriale che, dopo gli annunci del cda a fine luglio, si annuncia di lacrime e sangue. L’unico dato certo, dopo che Il 1° Agosto la direzione aziendale ha comunicato lo stato di pre–fallimento dell’azienda è che “sono passati più di 30 giorni e la situazione dello stabilimento è disastrosa” dice la Fiom in un volantino alla città-

La ricapitalizzazione “non è avvenuta, lavoro nuovo non è entrato e la fabbrica sta lentamente morendo. Interi reparti sono fermi, non vengono acquistati nemmeno i pezzi di ricambio necessari alla manutenzione degli impianti, lo stabilimento di Cornigliano è deserto”.

E la Fiom nel volantino che viene diffuso da questa mattina alla riapertura della fabbrica ma che vuole essere insieme una lettera aperta alla città elenca alcune delle tante cose che non funzionano più in azienda per quella che definisce solo “la punta dell’iceberg”.

“Nel reparto Pale la macchina utensile Heller 3 è ferma da 2 mesi pur avendo il carico di lavoro: manca il braccetto cambio utensili, nel reparto PMRO al montaggio della GT36 di Fusina mancano le palette dei due stadi compressore cb1 e cb2, Manca persino l’olio per le macchine utensili, nel reparto Microturbine non vengono acquistati i quadri elettrici, cabinati e recuperatori, nel reparto Saldatura Rotori mancano i “tronconi” per assemblaggio della GT36, nei reparti di Campi 1 mancano i consumabili (abrasivi per le sbavature ecc ecc) e la vernice in cabina di verniciatura (con il pezzo dentro in attesa…), mancano cuscinetti turbina, viradori, gear box e valvole (sia per Service che impianti nuovi)”.

Perché questo avviene? Si domanda la Fiom che chiosa il volantino ricordando che “Non vi faremo chiudere Ansaldo”. Il due agosto i lavoratori di Ansaldo avevano dato vita a un grande sciopero per le strade della città, con almeno mille lavoratori in piazza. Ora sono pronti a replicare per difendere la loro fabbrica anche se probabilmente, viste le elezioni del 25 settembre e l’assenza di un governo con cui confrontarsi, è probabile che la vertenza slitti all’autunno.