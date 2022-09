Ansaldo energia, i delegati Fiom e Uilm rispondono a Marino: “Cercare di deformare la realtà è inutile e deleterio”

Genova. “Cercare di deformare la realtà dei fatti è inutile e deleterio, anche se, fortunatamente, per nulla convincente”. Così l’rsu di Fiom e Uilm di Ansaldo energia replica alla lettera inviata ieri ai dipendenti dall’ad Giuseppe Marino dove il numero uno di Aen respinge al mittente quelli che chiama i “toni allarmistici dei sindacati”.

“Stiamo gestendo tutto in modo da assicurare il prioritario interesse aziendale e occupazionale – aveva scritto fra l’altro Marino – Posizioni allarmiste tendono solo a vanificare il lavoro fatto e in corso, oltre che a danneggiare azienda e occupazione. È il momento della responsabilità, nell’interesse di Ansaldo Energia e soprattutto di tutti quanti ne fanno parte, non degli annunci e del clamore cercato a ogni prezzo”.

Marino ha provato provato a rassicurare i lavoratori spiegando che “la situazione patrimoniale ha evidenziato, per effetto essenzialmente di alcune necessarie svalutazioni, una condizione che integra i presupposti dell’articolo 2446 del Codice civile. Tale disposizione non solo consente di adottare le più opportune iniziative entro la chiusura del prossimo esercizio (quindi fino ai primi mesi del 2024), ma soprattutto non ha alcun valore di per sé rispetto all’operatività aziendale, che è confermata in continuità”. Ma per Fiom e Uilm “evidentemente non ha il coraggio di ammettere che con la svalutazione ha voluto nascondere le perdite del 2021”. E poi “parla di continuità produttiva, ma con che azienda vive? visto che cominciamo ad essere in fermo produttivo in alcuni reparti” dicono i sindacati.

Al rilievo sottolineato dall’ad della guerra russo-ucraina i delegati replicano con ironia: “Ma la guerra in ucraina coinvolge sol Ansaldo? Perché ci risulta i nostri competitor riescano ad acquisire commesse. Non è che Putin che l’ha solo con Zelensky e Marino?” e sul ritorno delle centrali a carbone, tutti elementi con cui l’azienda secondo Marino ha dovuto fare i conti, i sindacati ricordano che “la scelta di riavviare le centrali a carbone è dovuta dalla necessità di sopperire all’urgenza già evidenziata nel 2021, ben prima del Capacity market e della guerra in Ucraina” “I tempi di realizzazione della centrale di porto Marghera, 42 mesi confermano – dicono Fiom e Uilm – che non sarebbe stato possibile per la conversione carbone/gas avere subito a disposizione delle centrali attive, quindi già a dicembre 2021 la scelta di riattivare quella esistente è stata l’unica strada percorribile”.