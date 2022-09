Ansaldo energia, è crisi nera: nessuna commessa e 200 mila ore di scarico di lavoro. Domani assemblea e corteo fino in Prefettura

Genova. Zero commesse e 200 mila ore di scarico di lavoro previste che potranno quindi coinvolgere fino a un terzo dei lavoratori dello stabilimento. Sono questi i numeri illustrati dal management di Ansaldo Energia ai sindacati nell’incontro che si è tenuto questo pomeriggio in Confindustria. “Si tratta di numeri pesanti – commenta il segretario della Fiom genovese Stefano Bonazzi – e sono quelli previsti fino a marzo. Poi, se non arriveranno commesse sono destinati a peggiorare”.

Nessuna novità neppure sulla ricapitalizzazione da parte di cassa depositi e prestiti, mentre il management ha ricordato come Ansaldo Energia avesse già firmato con l’Enel tre importanti commesse, le centrali a carbone di Brindisi, Civitavecchia e La Casella da riconvertire a gas. Commesse “poi fermate dal Governo per scelte di politica energetica a cui bisogna aggiungere le commesse firmate (Linea Generatori) per il mercato russo poi stoppate dal Governo per le sanzioni” sottolinea a sua volta l’rsu in una nota.

Per la Fiom si tratta del “primo incontro franco” ma non per questo meno “pesante“. Per questo è intenzione di sindacati ed rsu di chiedere al governo “in quanto azionista di impegnarsi in scelte di politica industriale che facciano ripartire il mercato di Ansaldo Energia” spiega ancora il segretario della Fiom.

I sindacati e l’rsu domattina spiegheranno la situazione ai lavoratori in un’assemblea convocata alle 8.15 davanti alla portineria centrale, ma è quasi certo che i lavoratori usciranno poi in corteo in direzione Prefettura per far arrivare al Governo la voce dei lavoratori. “In questa situazione noi abbiamo una sola certezza – dice la nota dell’rsu – non permetteremo che siano i lavoratori l’agnello sacrificale di scelte politiche e di strategie aziendali poco lungimiranti”