Ansaldo Energia, domani il tavolo con l’azienda su commesse e carichi di lavoro: lavoratori pronti a mobilitarsi

Genova. E’ un’attesa carica di preoccupazione quella dei lavoratori di Ansaldo energia in vista del tavolo, convocato per domani alle 14.30 in Confindustria tra azienda e sindacati per discutere di commesse e carichi di lavoro per il 2023.

Se ancora non si parla del temuto piano industriale che per rientrare dalle perdite secondo i sindacati potrebbe contenere molti esuberi, nell’incontro di domani l’azienda dovrà confermare o meno quanto anticipato ai sindacati prima dell’estate ovvero uno scarico di lavoro del 2023 pari nella prima parte dell’anno al 20% per arrivare al 50% al secondo semestre. E le commesse secondo i sindacati sono a zero e proprio nei giorni scorsi hanno denunciato la situazione in un volantino che mostra come le altre aziende del settore stiano messe decisamente meglio.

Fiom, Fim e Uilm si preparano alla discussione e sono pronti a dare battaglia se non arriveranno risposte positive. Per mercoledì mattina alle 8 rsu e sindacati hanno convocato un’assemblea per spiegare ai lavoratori i contenuti dell’incontro di domani e, se le risposta saranno negative, sono pronti a tornare in piazza per chiedere al Governo di impegnarsi per salvare Ansaldo Energia.