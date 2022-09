Ansaldo Energia, corteo a Genova: le parole della politica

Genova. Nel giorno del corteo degli operai di Ansaldo Energia a Genova, in attesa che dal governo arrivino i segnali auspicati dai sindacati dei metalmeccanici, diverse espressioni di attenzione e vicinanza da parte della politica locale e nazionale. Ecco i comunicati e le dichiarazioni di giornata.

Partito Democratico: “Siamo al fianco dei lavoratori e ne condividiamo le istanze. Pronti a ogni iniziativa necessaria per aiutare l’azienda a superare questo momento di incertezza”

“Siamo al fianco dei lavoratori di Ansaldo Energia e condividiamo le loro istanze, perché una delle eccellenze industriali liguri e italiane non può rischiare di chiudere, ma deve continuare a vivere. Come Partito Democratico stiamo lavorando a tutti i livelli per sollecitare Cassa Depositi e Prestiti affinché venga avviato un piano industriale sostenuto da risorse certe che tutelino le competenze produttive dell’azienda e garantiscano il lavoro ai dipendenti.

Bisogna metter in campo ogni iniziativa utile, a tutti i livelli politici, per tutelare Ansaldo e garantire un futuro all’azienda e ai suoi lavoratori, mantenendo sempre costante il dialogo con i sindacati e condividendo i passaggi cruciali per arrivare al superamento di questo momento di incertezza”

Il Partito Democratico in Regione Liguria

Il Partito Democratico di Genova

I Gruppi consiliari PD in Regione e Comune

L’assessore regionale Benveduti: “Basta silenzi del governo, il nuovo esecutivo sblocchi subito commesse e avvii la ricapitalizzazione”

“Ansaldo Energia è un punto centrale dell’industria italiana che, a maggior ragione nell’attuale situazione di crisi energetica, deve essere considerato come presidio industriale di successo e abilitazione da rilanciare e sviluppare nel medio-lungo termine. Non è neanche immaginabile disperdere questo valore. Siamo vicini ai tanti lavoratori scesi quest’oggi in strada. Il governo non può stare più in silenzio, occorre che uno dei primi provvedimenti del nuovo esecutivo sia lo sblocco delle commesse e la ricapitalizzazione dell’azienda attraverso Cassa Depositi e Prestiti, che ne è azionista di maggioranza, seguita dalla definizione di una strategia industriale di ampio respiro che dia alle imprese la possibilità di pianificare investimenti sul lungo termine e non di navigare a vista”.

Lo dice l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

M5s Genova e Liguria: “Al fianco dei lavoratori Ansaldo”

“Siamo convintamente al fianco dei lavoratori dell’Ansaldo Energia e sosteniamo le loro lotte: come M5S, difendiamo non solo il loro posto di lavoro, ma anche l’esistenza e lo sviluppo sostenibile della stessa azienda. Le notizie sul futuro della sede genovese sono allarmanti e non possiamo accettare che siano ancora una volta i lavoratori a pagare lo scotto tanto di scelte aziendali tutt’altro che lungimiranti, quanto di indirizzi politici che platealmente puntano a continuare sulla strada del fossile”.

Anche Unione Popolare esprime vicinanza ai lavoratori di Ansaldo Energia

Unione Popolare ha portato la propria solidarietà ai lavoratori di Ansaldo Energia, stamani in sciopero a difesa del loro posto di lavoro.

Ansaldo, Wartsila, Gkn e decine di altre produzioni in crisi danno l’idea di cosa ci aspetti subito dopo le elezioni.

Unire le lotte per chiedere una nuova strategia industriale, pubblica e indirizzata alla transizione ecologica: questa l’unica strada percorribile per non fare pagare la crisi ai lavoratori.

Unione popolare Liguria

Luca Pastorino: “Quella per Ansaldo Energia deve essere battaglia trasversale di tutta la politica”

“Oggi eravamo in piazza con i lavoratori per difendere Ansaldo Energia: la manifestazione doveva essere fatta e va ripetuta se non arrivano le risposte attese, ovvero la ricapitalizzazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti e il rilancio del piano industriale”, dichiara Luca Pastorino, deputato uscente di LeU e candidato per il centro sinistra alle prossime politiche come indipendente nel collegio uninominale Liguria 3 alla Camera.

“Mi spiace molto non aver visto in manifestazione esponenti del centrodestra, anche candidati alle elezioni. E’ un errore perché la battaglia di Ansaldo Energia deve essere battaglia trasversale di tutta la politica. Insieme possiamo fare certamente un buon lavoro per la città e i lavoratori”, conclude Pastorino.

Le parole di Cosimo Ferri, candidato in Liguria per il terzo polo

“E’ necessario che la politica intervenga senza indugio in questa situazione. Bisogna puntare sulla ricapitalizzazione ad opera della Cassa Depositi e Prestiti, per dare garanzia ad azienda e lavoratori. Si parla di circa 5mila lavoratori del genovese e della Liguria a cui la politica deve dare risposte immediate” dichiara l’onorevole Cosimo Ferri, candidato alla Camera al collegio plurinominale Liguria. “Bisogna intervenire senza perdere altro tempo, per rilanciare la credibilità internazionale dell’azienda e ripartire sul mercato”. Intanto, nella stessa mattinata odierna, Ferri ha incontrato Conferescenti di Genova. “La preoccupazione per il caro energia è notevole. Il Dl aiuti bis rappresenta un punto di partenza per dare sostegno a famiglie ed imprese. Ogni serranda che chiude è un problema sociale: questo è un monito ad un impegno indefesso del futuro Parlamento a favore del nostro Paese che altrimenti rischia di sfondare in una crisi irreversibile”.