Ansaldo energia, anche Fim e Uilm lanciano un nuovo allarme e chiedono un incontro urgente: “Non ci sono ordini, azienda verso il baratro”

Dopo la Fiom anche Uilm e Fim intervengono sulla vertenza di Ansaldo energia in attesa del confronto sul nuovo piano industriale.

Il segretario della Uilm Liguria Antonio Apa ha scritto una lunga lettera aperta che si conclude con queste parole: “La necessaria ricapitalizzazione richiesta dal CDA non solo è obbligatoria ma serve anche per garantire la liquidità necessaria alla gestione ordinaria e caratteristica della società. Come mai tutto ciò non è stato individuato per tempo? Su queste considerazioni le OO.SS. sfideranno CDP, Ansaldo Energia e le Istituzioni a cambiare rotta. Non si possono aspettare le elezioni pertanto è necessario l’intervento del Governo in modo da convocare CDP e le OO.SS. a Roma perché non permettere che Ansaldo venga trascinata verso il baratro per scelte disattente o per piani industriali inadeguati.

La Fim Cisl ricorda come “nonostante l’ing Marino abbia assicurato che non ci sono problemi di liquidità per i prossimi 12 mesi, Ansaldo Energia sta attraversando una situazione di cui non si ha memoria negli ultimi 20 anni”, si legge in una nota. “I carichi di lavoro in Ansaldo non sono mai stati miseri come in questo 2022.: la fabbrica è scarica e non si vedono nuove acquisizioni: a giugno l’azienda ha messo al corrente la RSU sullo scarico di lavoro del 2023 pari nella prima parte dell’anno al 20% per arrivare al 50% al secondo semestre, gli approvvigionamenti sono spesso in ritardo, il magazzino è ridotto all’osso, l’avvicendamento generazionale è carente e gli strumenti di lavoro rotti o obsoleti non vengono rinnovati (sia dal field service, che nella fabbrica, che nei laboratori ecc). Questa situazione rende i lavoratori confusi e spaesati. Oggi molte risorse di Ansaldo Energia lasciano l’azienda a causa di una dirigenza incapace di dare fiducia a chi merita, spegnendo così ogni entusiasmo”.

Come Fim Cisl “riteniamo necessario fare un appello unitario a tutte le istituzioni, locali, regionali e nazionali E SIAMO PRONTI A MOBILITARCI PER AVERE AL PIU’ PRESTO RISPOSTE AI PROBLEMI DENUNCIATI!!!…affinché, in questo scenario, si agevoli il management aziendale ad acquisire nuove commesse, e che Cassa Depositi e Prestiti, come azionista di maggioranza, creda in questo gruppo immettendo nuove risorse economiche per progettare un futuro degno della tradizione dell’azienda e del paese”