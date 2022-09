Anniversario dell’agguato al generale Dalla Chiesa: l’arma dei Carabinieri lo ricorda con una locandina

Roma. Oggi, sabato 3 settembre ricorre l’anniversario dell’ agguato in cui persero la vita il Generale di Corpo d’Armata Carlo Alberto Dalla Chiesa, Prefetto di Palermo, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’Agente Scelto Domenico Russo.

“A quarant’anni dall’attentato, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri celebra il Generale Dalla Chiesa in una locandina che lo ritrae sullo sfondo della bandiera italiana e che riporta, in forma evocativa, un suo significativo pensiero “Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare piu’ serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli”.

“Con questa locandina, nell’alveo delle diverse iniziative promosse a memoria della ricorrenza, il Comando Generale ha voluto ricordare una delle figure più gloriose della storia dell’Arma dei Carabinieri – si legge in una nota del comando – nella convinzione che ancora oggi il Prefetto Dalla Chiesa, con la sua inflessibile battaglia contro l’insidiosa opera delle organizzazioni terroristiche e criminali e la sua azione intelligente e tenace rappresenta un grande esempio per le nuove generazioni”.