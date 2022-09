Ancora sangue e violenza in centro storico: due accoltellati dopo una rissa, uno è grave

Genova. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, hanno trovato l’uomo disteso a terra in una pozza di sangue, con ferite profondo al volto e alla gola. Poco distante un’altra persona, anch’essa ferita, che cercava di andare via, anch’essa sanguinante.

Questo il finale di una rissa, l’ennesima, avvenuta questa notte nel centro storico genovese in via del Serriglio: a terra uno straniero, le cui ferite sono probabilmente state provocate da un coltello. Sono gravi e scatta il trasporto immediato al pronto soccorso del San Martino in codice rosso.

Le seconda persona ferita, sempre uno straniero, ha riportato ferite sull’addome, per fortuna meno gravi, e dopo le prime faticose medicazioni è stato portato al pronto soccorso del Galliera in codice giallo. Scattate immediatamente le indagini e i rilievi della polizia locale, giunta sul posto insieme ai soccorritori. Gli agenti avrebbero fermato altre due persone coinvolte nella rissa, scatenata da motivi ancora da appurare. I due feriti sono piantonati in ospedale.