Ancora piogge e temporali in Liguria, nuova allerta gialla su Genova e Levante

Genova. Una nuova fase instabile sta per interessare la Liguria con rovesci e temporali. Arpal ha dunque emesso l’allerta gialla per temporali sul centro e Levante della regione (sulla costa da Spotorno a Sarzana e valli Scrivia, Aveto e Trebbia). L’allerta sarà in vigore dalle 21.00 di oggi alle 15.00 di domani, venerdì 30 settembre.

LA SITUAZIONE

Lo scenario meteorologico sulla Liguria continua ad alternare fasi all’insegna della variabilità ad altre più instabili.

Già oggi, giovedì 29 settembre, deboli precipitazioni hanno interessato in particolare le zone interne del settore centrale e quelle costiere tra Savona e Genova con cumulate totali modeste (5 millimetri al Lago di Giacopiane e a Barbagelata, nel comune di Lorsica, provincia di Genova). Più insistenti le piogge sul versante toscano del Magra con Minucciano che, dalla mezzanotte, ha raccolto 18.4 millimetri.

Alle porte della Liguria si trova una perturbazione che porterà precipitazioni in seno alla parte cosiddetta “occlusa” del fronte. Dalla tarda serata di oggi e fino alle prime ore del mattino di domani, venerdì’ 30 settembre, rovesci e temporali anche forti saranno probabili nelle zone interne di centro Levante, con possibile interessamento della fascia costiera. Nella mattinata di domani una nuova fase instabile interesserà più direttamente in particolare il Levante, dove sono attesi rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità. Una graduale attenuazione dei fenomeni è prevista dal tardo pomeriggio di domani.

Da segnalare, per oggi giovedì 29 settembre, le possibili mareggiate a Levante mentre, sul centro Ponente il mare sarà agitato. I venti sono previsti forti dai quadranti meridionali.

LE PREVISIONI

OGGI GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE l’approssimarsi di una perturbazione determina condizioni di instabilità con locali rovesci o temporali fino a forti su tutte le zone; dalla serata alta probabilità di fenomeni forti sulle zone BCE. Venti da Sud-Ovest fino a forti rafficati in particolare su A, sui rilievi di C e sulla parte orientale di B. Aumento del moto ondoso con mare fino ad agitato sulle coste di ABC con possibili locali mareggiate su C in serata

DOMANI VENERDI’ 30 SETTEMBRE il transito della perturbazione mantiene condizioni di instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale: alta probabilità di fenomeni forti sulle zone BCE, bassa su AD. Venti meridionali fino a moderati in rapida attenuazione. Mare molto mosso in calo da Ponente.

DOPODOMANI SABATO 1 OTTOBRE aumento del moto ondoso con mare fino a molto mosso in serata.