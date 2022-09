Amt Genova, da lunedì 12 settembre torna l’orario invernale

Genova. Lunedì 12 settembre parte l’orario invernale di Amt che resterà in vigore fino al 9 giugno 2023.

Come gli anni scorsi durante il periodo invernale torna in servizio la linea 16 (via Fiume – Quarto Autostrada). Sospese invece i potenziamenti relativi al servizio estivo (la linea 31/ Brignole-Lido).

Gli orari del servizio invernale, urbano e provinciale, si possono consultare sul sito www.amt.genova.it direttamente dal bottone dedicato presente in home page, oppure utilizzando la app Amt.

Per tutte le informazioni è possibile, inoltre, contattare il Servizio Clienti al numero 848 000 030, dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 16.30.