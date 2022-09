Amis-Admo, si parte: ecco lo staff tecnico delle squadre principali

Lavagna. L’attività agonistica della Scuola di Pallavolo Amis-Admo riprende a pieno ritmo a partire da giovedì 1 settembre. I primi a partire saranno le squadre di Serie C maschile e Serie C femminile che si ritroveranno al palazzetto dello sport del Parco Tigullio a Lavagna.

Tante conferme e volti nuovi per un campionato avvincente nel quale le squadre dell’Amis-Admo incontreranno le rivali di sempre.

Di seguito lo staff tecnico che supporta le squadre di Serie C femminile, Serie C maschile e la neo promossa squadra di Serie D maschile.

Serie C maschile

Primo allenatore Simone Cremisio

Secondo allenatore Michele Colombini

Team manager Alessandro Margarita

Dirigenti

Stefano Tavaroli

Massimo Baciocco (vicepresidente)

Serie D maschile

Allenatori

Massimiliano Pianigiani

Giacomo Materno

Serie C femminile

Primo allenatore Simone Cremisio

Secondo allenatore Marco Dalmaso

L’inizio delle gare per la nuova stagione 22/23 per la Serie C maschile e la Serie D maschile è in programma nel weekend del 29 e 30 ottobre, mentre per la Serie C femminile l’inizio è previsto per il weekend del 15 e 16 ottobre.

Inoltre le squadre di Serie C maschile e Serie C femminile parteciperanno alla Liguria Cup che prenderà il via nella seconda metà del mese di settembre.

“Come sempre vi aspettiamo numerosi al palazzetto dello sport del Parco Tigullio a Lavagna dove giocheranno le gare casalinghe Serie C maschile e Serie D maschile ed in via Dante per le gare di Serie C femminile per supportare le nostre squadre” dichiarano i dirigenti della società tigullina.