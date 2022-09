Allerta gialla: il temporale si avvicina a Genova

Liguria. Il temporale si sta avvicinando a Genova, partendo dal mare, a giudicare da quanto si vede attraverso il radar del Monte Settepani.

Dopo aver stazionato questa mattina nella zona di Savona, l’acqua è cominciata a cadere anche in provincia di Genova bagnando attorno alle 10 Arenzano e Cogoleto. L’evoluzione sembra indicare uno spostamento verso Genova. Per ora la situazione meteorologica al suolo è comunque tranquilla.

Alle 9 le precipitazioni si erano concentrate nella zona di Savona. 29,2 mm il dato di pioggia caduta in un’ora all’Istituto Nautico savonese, che fa parte della stessa zona di allerta di Genova, segue un 22,2 mm a Finale Ligure.

Le temperature alle 9 erano sui 25 gradi sulla costa, per scendere a 20 nell’immediato entroterra, ma è l’umidità a farsi sentire: sulla costa nel centro di Genova era già al 70%, con punte dell’81% a Quezzi e del 99% a Voltri.

Tuttavia la giornata di oggi è l’inizio di una situazione di depressione atlantica che secondo gli appassionati di meteorologia, porterà ad altre precipitazioni anche nei prossimi giorni.

L’allerta gialla per temporali sul settore centrale della regione comprendenti Genova, Savona e l’entroterra condiviso (Valle Stura, Valle Orba, Val Bormida, Beigua) sarà in vigore sino alle 15 di oggi, mercoledì 7 settembre. Ulteriori valutazioni verranno, comunque sempre, effettuate alla luce della situazione meteo in atto e delle più recenti uscite della modellistica previsionale.