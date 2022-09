Alla basilica di San Siro la polizia celebra il patrono San Michele

Genova. Alte uniformi, sciabole e autorità questa mattina nella basilica di San Siro in centro storico luogo scelto come ogni anno dalla Questura di Genova per la celebrazione di San Michele, patrono della polizia.

Alla messa, celebrata da monsignor Mario Tasca, hanno partecipato i vertici delle istituzioni locali. I canti liturgici sono stati affidati al coro del liceo musicale Pertini.

A tutti i partecipanti, il Questore di Genova Orazio D’Anna ha rivolto un indirizzo di saluto.

Il culto dell’Arcangelo Michele si diffuse spontaneamente, negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, tra gli operatori di Polizia.

Il 29 settembre 1949, Papa Pio XII, accogliendo la preghiera della Polizia Italiana di aver San Michele Arcangelo come “luminoso esempio e fraterno aiuto, non solo per la vita interiore, ma anche per il quotidiano servizio”, lo dichiarò Patrono della Polizia.