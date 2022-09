Alberghi pieni o troppo cari, i difensori degli imputati del ponte Morandi chiedono lo stop del processo durante il Nautico

Genova. Si sono avvicinati al bancone del presidente Paolo Lepri al termine della breve udienza di questa mattina per sollevare un presunto problema che già avevano provato a menzionare a luglio. Visto che buona parte dei difensori dei 59 imputati del processo per il crollo di ponte Morandi arriva da fuori Genova e deve dormire in albergo, durante il Salone Nautico i posti in hotel sarebbero scarsi e quindi molto più costosi: così alcuni avvocati hanno chiesto di poter sospendere il processo nella settimana del Nautico, che si svolge dal 22 al 27 settembre.

Gli avvocati hanno anche specificato al presidente di aver stipulato una convenzione con alcuni alberghi di 110 euro a notte ma che questa non varrebbe durante il salone. Il presidente Lepri però ha respinto al mittente la richiesta: “Non mi sembra una questione oggettiva” ha risposto al legale che si è fatto portavoce della richiesta a nome di un gruppo di colleghi.

D’altronde il presidente del collegio aveva già respinto ieri la richiesta di un altro avvocato degli imputati che per questioni di orari di voli aveva chiesto di rinviare alle 11 del mattino l’inizio l’udienza del lunedì: “Non voglio sembrare sgarbato ma per ora andiamo avanti così – aveva risposto il magistrato, ma non faremo mancare il quarto d’ora accademico e anche qualcosa in più”.

Stamattina in udienza hanno replicato ancora alcuni difensori di parte civile tra quelle già ammesse in udienza preliminari per i quali gli imputati hanno chiesto l’esclusione del processo. Lunedì il processo riprenderà con un’ordinanza del tribunale che deciderà sull’esclusione o meno dei responsabili civili Aspi e Spea, poi si discuterà delle altre 400 parti civili, escluse nell’udienza preliminare ma che vorrebbero costituirsi nel processo. La discussione potrebbe durare tutta la settimana prossima, poi si affronteranno tutte le questioni di nullità che saranno nuovamente poste dai difensori degli imputati a partire dall’incidente probatorio. Il processo, se tutto andrà bene, potrebbe entrare nel vivo a fine ottobre con i primi testi del pm.