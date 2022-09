Albaro, prende la ex per la gola e la minaccia con un coltello: “Ti taglio le corde vocali”

Genova. E’ andato sul luogo di lavoro della ex fidanzata, l’ha insultata e minacciata con un coltello. Poi l’ha presa per la gola dicendole: “Ti taglio le corde vocali”. E’ successo ieri in via Montezovetto nel quartiere di Albaro.

Fortunatamente le minacce sono rimaste tali e l’uomo è poi fuggito prima dell’arrivo della polizia non dopo aver preso il cellulare della ex compagna.

Protagonista dell’episodio violento un cittadino albanese di 36 anni che, raggiunto poco dopo dai poliziotti delle volanti, è stato denunciato per lesioni e rapina. La donna, una 44enne, è stata medicata.

Le indagini sono state ora affidate per competenza al commissariato Foce che ha raccolto la denuncia della donna e probabilmente nei prossimi giorni chiederà al magistrato ulteriori provvedimenti nei confronti dell’ex grazie alla normativa introdotta con il codice Rosso.