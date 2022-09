Al via i corsi di formazione professionale per sommelier di Ais Liguria

Genova. Con la fine dell’estate ritorna l’appuntamento con i corsi di qualificazione professionale per sommelier di Ais, l’Associazione Italiana Sommelier della Liguria. Dopo gli ultimi due anni complessi che hanno visto cancellazioni di corsi, masterclass online e restrizioni, le delegazioni di Ais Liguria sono pronte a riprendere i corsi 2022-2023 nella loro forma originaria.

«Siamo felici di poter finalmente far ripartire i corsi per sommelier di primo livello senza misure restrittive né limite di partecipanti – sottolinea Marco Rezzano, neo presidente di Ais Liguria – Per la nostra associazione la formazione e l’aggiornamento sono fondamentali e questi corsi rappresentano una grande ripartenza. Negli ultimi anni pre-pandemia abbiamo registrato un numero di appassionati sempre più ampio e trasversale, con una crescita di giovani e donne, e speriamo di proseguire in questa direzione. Tra i temi affrontati dai corsi viticoltura, enologia e tecnica di degustazione. Sarà compresa inoltre la visita a un’azienda vitivinicola locale».

La Spezia, che presenterà il percorso didattico durante l’open day in programma martedì 20 settembre alle ore 20.30 al Ristorante Essenziale Natura e Cucina (via Paolo Emilio Taviani, 134). Le lezioni inizieranno martedì 27 settembre per proseguire fino a martedì 13 dicembre 2022. Per info: La prima delegazione a partire con il corso di primo livello è, che presenterà il percorso didattico durante l’open day in programmaalle ore 20.30 al Ristorante Essenziale Natura e Cucina (via Paolo Emilio Taviani, 134). Le lezioni inizieranno martedì 27 settembre per proseguire fino a martedì 13 dicembre 2022. Per info: referentecorsi.laspezia@aisliguria.it 349 4454136.

Giovedì 29 settembre 2022, alle 20.30, all’Istituto G.Ruffini (Terre Bianche, 2) verrà invece presentato il corso per diventare sommelier di primo livello a Imperia, le cui lezioni inizieranno ufficialmente lunedì 3 ottobre e proseguiranno fino a lunedì 21 novembre 2022. Per info: 2022, alle 20.30, all’Istituto G.Ruffini (Terre Bianche, 2) verrà invece presentato il corso per diventare sommelier di primo livello a, le cui lezioni inizieranno ufficialmente lunedì 3 ottobre e proseguiranno fino a lunedì 21 novembre 2022. Per info: referentecorsi.imperia@aisliguria.it 392 9238981

Savona i corsi inaugureranno con la presentazione di mercoledì 19 ottobre, sempre alle 20.30, al Ristorante Torre di Celle Ligure (Via Aurelia Ponente 20). Il corso inizierà lunedì 24 ottobre per chiudersi mercoledì 14 dicembre 2022. Per info: i corsi inaugureranno con la presentazione di, sempre alle 20.30, al Ristorante Torre di Celle Ligure (Via Aurelia Ponente 20). Il corso inizierà lunedì 24 ottobre per chiudersi mercoledì 14 dicembre 2022. Per info: delegato.savona@aisliguria.it tel. 3888217880.

delegazioni di Genova e del Tigullio, si dovrà aspettare il 2023 per poter prendere parte ai corsi di primo livello. Nel Tigullio la serata di presentazione è prevista per il 10 gennaio, con inizio corso il 24 gennaio e fine il 9 marzo (info: Per quanto riguarda le, si dovràper poter prendere parte ai corsi di primo livello. Nel Tigullio la serata di presentazione è prevista per il 10 gennaio, con inizio corso il 24 gennaio e fine il 9 marzo (info: referentecorsi.tigullio@aisliguria.it , sede in via di definizione).