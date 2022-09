Al Sestiere del Molo torna Mura: teatro, circo, danza, musica all’aperto

Genova. Il 30 settembre, l’1 e il 2 ottobre ritorna Mura – Movimento Urbano Rete Artisti, un festival di arte di strada organizzato dal Sestiere del Molo.

Un happening che racchiude teatro, circo, danza e musica intesi come momenti di riflessione culturale e sociale a cielo aperto. Tre giornate che vedono la collaborazione degli abitanti, degli amministratori e delle associazioni che guidano il progetto di rigenerazione partecipata del Sestiere del Molo.

Tra gli appuntamenti di rilievo gli spettacoli di “teatro di strada” con compagnie nazionali e internazionali di altissimo livello. Anche la danza sarà protagonista con alcune performance della rassegna internazionale di danza “Resistere e Creare” a cura del Teatro della Tosse. Non mancheranno, inoltre, laboratori per bambini e serate musicali a cura di Lilith Festival e dei Giardini Luzzati.

Tra i principali appuntamenti:

Venerdì 30 settembre, ore 19, spettacolo itinerante One shot del collettivo francese Collectif Protocole che da piazza Caricamento a piazza Sarzano si esibirà in uno spettacolo itinerante di musica e giocoleria interagendo con gli spazi urbani. A seguire, alle ore 21 in Piazza Sarzano, si esibirà la Compagnia Carpa Diem con lo spettacolo Dolce salato, una racconto d’amore con acrobazie a terra e in volo sul palo cinese, a cura di Associazione Sarabanda IS, organizzatori di “Cicumnavigando Festival”.

Sabato 1 ottobre si svolgerà la performance pittorica in strada con l’artista belga Patrix Blaise; alle 16 e alle 22 l’artista sarà presente nell’ Hub di San Donato coinvolgendo i passanti in una performance che unisce arte, identità e comunità, a cura de Il Ce.Sto.

Alle ore 18, in sala Dino Campana nel Teatro della Tosse, proiezione del film Interpol (Pickup Alley) di John Gilling, (U.K., 1957, b/n, 92’), introdotta e commentata da Ferdinando Bonora.

Alle ore 19, con partenza da piazza Caricamento, si replica la performance di circo itinerante dei Collective Protocole. Alle 21, invece, in piazza Rostagno ci sarà Rubbish Rabbit uno spettacolo di circo irriverente dei Tony Clifton Circus, a cura di Sarabanda Circumnavigando.

Domenica 2, alle ore 12, ritorna il consueto Open Mic in versione unplugged ai Giardini Luzzati accompagnato dal brunch domenicale. Alle ore 19 in Piazza Rostagno la seconda replica di Rubbish Rabbit dei Tony Clifton Circus, a cura di Sarabanda Circumnavigando. Ultimo appuntamento della giornata sarà alle ore 19:30, al Belvedere Tonino Conte, con la performance di danza itinerante Animali a-sociali di ResiDances – Festival Resistere e Creare, a cura del Teatro della Tosse.

Una riscoperta per cittadini e turisti delle strade e delle piazze del Sestiere del Molo, una delle aree più affascinanti di Genova vissuta attraverso azioni artistiche e creative.

Sui canali social eventuali modifiche a causa del meteo.