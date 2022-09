Al Mog di via XX una sfilata benefica per sostenere “La casa di Giulia”

Genova. Lunedì 3 ottobre a partire dalle ore 19 il MOG Mercato Orientale in via XX Settembre a Genova, ospiterà la sfilata di beneficenza a favore di “La Casa di Giulia”. La serata evento è promossa da Genova Lions For Children, il club del distretto Lions 108 ia2 attivo nel sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza, presieduto da Carla Ribeca, socia fondatrice e presidente, inoltre, della associazione “La rianimazione dei bambini”.

La sfilata è realizzata in collaborazione con la corsetteria Bottino, l’atelier Bogetti, il concept store Gala e la gioielleria Natoli. Patrocinatori dell’iniziativa il Comune di Genova, Confcommercio Genova e l’Ospedale Gaslini. Coordinatrice della serata la wedding and event planner Sara Bardola.

L’evento, presentato da Serena Garitta, avrà inizio alle 19 con il defilé di una ventina di clienti che, per l’occasione e per una buona causa, diventeranno mannequin. Il ricavato della serata verrà infatti devoluto a “la casa di Giulia”, progetto portato avanti dal gruppo Genova Lions for children, che prende il nome da Giulia, bambina morta nel novembre 2019 a 8 anni, dopo essere stata seguita e curata per tutta la vita presso l’ospedale Gaslini in cui era nata. “La casa di Giulia” mira a creare uno spazio pensato per le famiglie dei bambini ricoverati al Gaslini, con un occhio particolare alle mamme, con la speranza di riuscire a garantire loro una vita “normale” durante la permanenza dei bimbi in ospedale.

Le modelle per una sera indosseranno i costumi e la corsetteria di Bottino, una delle rare e preziose boutiques di corsetteria calibrata e di lusso, dal 1934 punto di riferimento per ogni donna genovese; alcuni costumi d’epoca dell’Atelier Bogetti, specializzato in sartoria dello spettacolo, abiti da sposa e da cerimonia; gli abiti di Gala, concept store con sede in una bottega storica di Galleria Mazzini; una selezione di gioielli Natoli e Giovanni Raspini, messi a disposizione dalla famosa gioielleria di via XX Settembre. Durante la sfilata il pubblico potrà inoltre ammirare alcune collane straordinarie, nate dalla passione e dall’estro creativo di Giovanni Raspini ed esposte in occasioni molto speciali. “Gioielli da una Wunderkammer“, sono tutti pezzi unici e nascono dal desiderio di suscitare un senso di meraviglia. La wunderkammer evoca un mondo alchemico, misterioso, ricco di stranezze e presenze esoteriche: lunedì 3 ottobre queste vere e proprie opere d’arte verranno fatte sfilare per la seconda volta al mondo.

I biglietti per la serata, del costo di 60 euro, comprendono – oltre alla donazione – la possibilità di cenare presso i locali del MOG che, rimarranno aperti fino a conclusione dell’evento. A completare il programma la lotteria di beneficenza, dove saranno messi in palio numerosi premi gentilmente offerti dagli sponsor, ed intrattenimento musicale a cura del DJ Roby Rocca.

Oltre a corsetteria Bottino, atelier Bogetti, concept store Gala e gioielleria Natoli si ringrazia: GNV, Genoa CFC, UC Sampdoria, pasticceria Guano di Torriglia, Carol Belinelli estetica, borse su misura di Michela Martucci, Sacano’s bag di Patrizia Zunino, Daniela Lucia Rombo, G.G. Arte Ceramica Pegli, Luca e Manola hairstyle, Farmacia di Via Roma, Il salone di Paola, Image studio Academy make-up &style, Ingrida specialista della bellezza e dei capelli, Rossi dal 1947.

È possibile aderire alla sfilata di beneficienza a favore de “La casa di Giulia”, fino ad esaurimento posti ed entro lunedì 3 ottobre, scrivendo via whatsapp al numero 3487443554.