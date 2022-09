Genova. Oggi, 28 settembre, in occasione della giornata internazionale per l’aborto libero, sicuro e gratuito, le donne di Non una di meno Genova si sono date appuntamento per un presidio in piazza della Meridiana per manifestare e informare su ciò che sta accadendo in Italia e nel mondo in termini di libertà di scelta.

“Siamo qui oggi perché la libertà di scelta continua ad essere sotto attacco – afferma Laura Guidetti di ‘Non una di meno’ – lottare per la libertà di abortire significa per noi poter scegliere sui nostri corpi e sulle nostre vite, e contro tutte le condizioni che ce lo impediscono”.

Poi le femministe, come pubblicato anche sulla propria pagina Facebook affermano: “Siamo furiosə perché in tutto il mondo non è possibile abortire in sicurezza e ciò significa la morte di circa 50mila persone all’anno. In Italia la legge 194, che disciplina l’accesso all’aborto, permette l’obiezione di coscienza del personale medico, che nel paese arriva in media al 70%, toccando il 100% in alcuni ospedali”.

In Liguria in particolare, più di un medico su due è obiettore di coscienza, circa il 52%. Il dato è stato fornito ieri, 27 settembre, in consiglio regionale dal presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, su un ordine del giorno presentato dal Pd che impegnava la giunta a garantire la piena attuazione della legge 194 e il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza senza difficoltà per le donne che accedono alle strutture regionali. A seguito, è scoppiata la polemica in Regione dopo il voto di astensione dei consiglieri di Fratelli d’Italia. Reazione dura da parte di Europa Verde Liguria.

“I consultori pubblici sono stati progressivamente svuotati di soldi e di senso arrivando ad essere luoghi sconosciuti e inutilizzati per moltə giovani. Non si investe sull’educazione sessuale e all’affettività e sulla contraccezione gratuita. Quando decidiamo di abortire, siamo stigmatizzatə e colpevolizzatə e il percorso per accedere all’IVG può essere pieno di ostacoli” continuano.

Poi sottolineano ancora: “Siamo furiosə per l’attacco globale all’aborto, dagli Stati Uniti a Malta, passando per Polonia, Ungheria e Sudamerica. Anche in Italia la vittoria della destra post fascista minaccia il diritto di autodeterminazione. Non è difficile immaginare: l’obiezione di coscienza, sempre più incontrastata, e la presenza “sdoganata” di associazioni anti-scelta in ospedali e consultori renderanno l’accesso all’aborto ancora più difficile. La “guerra al gender” servirà a sbarrare le porte delle scuole all’educazione sessuale e all’affettività”.

E infine concludono: “Il modello ‘donna mamma cristiana’ tornerà a imporsi come egemonico e rafforzerà le disuguaglianze. Per questo non è il momento di arretrare ma rilanciare: vogliamo poter scegliere veramente. Vogliamo poter accedere alla RU486 (pillola abortiva) in tutti gli ospedali e consultori. Vogliamo gli obiettori fuori dalle strutture sanitarie pubbliche. Vogliamo consultori diffusi, capaci di rispondere ai bisogni e aperti a tutte tutti e tuttu. Vogliamo l’educazione sessuale e all’affettività in tutte le scuole. Vogliamo la contraccezione gratuita. Vogliamo l’aborto libero sicuro e gratuito”.