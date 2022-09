Aborto e difficoltà di accesso alle strutture, Europa Verde Liguria: “Fatto gravissimo astensione Fratelli d’Italia in consiglio regionale”

Liguria. Europa Verde Liguria commenta in una nota l’astensione al voto di Fratelli d’Italia in consiglio regionale sull’ordine del giorno presentato dal Pd che impegna la giunta a ‘garantire alle donne che decidono di non portare a termine una gravidanza in Liguria di effettuare questa scelta dover superare alcuna difficoltà nell’accesso alle strutture che effettuano interruzione volontaria di gravidanza’: “Sono passate appena quarantotto ore dalla chiusura di una tornata elettorale che ha consegnato il paese alla destra guidata da Fratelli d’Italia, ancora nell’aria risuonano le solenni promesse di Giorgia Meloni sul rispetto della legge 194, quella che garantisce il diritto all’interruzione di gravidanza e già il partito che governerà il paese ha iniziato a demolire un diritto fondamentale, conquistato dagli italiani e dalle italiane dopo una lunghissima battaglia politica. Il metodo è quello che tutti prevedevano: non un attacco frontale che scatenerebbe la reazione del paese e riempirebbe le piazze di tutti coloro che vogliono difendere i capisaldi del progresso civile e sociale dell’Italia, ma erodendo subdolamente dall’interno, nelle amministrazioni, la possibilità di esercitare i diritti”.

Secondo Europa Verde Liguria “è evidente che non basta che un diritto sia sancito da una legge dello Stato, occorre che questo garantisca anche l’esistenza sul territorio dei mezzi per usufruirne, ed è qui, che la frazione più retrograda ed oscurantista dello schieramento di destra, che purtroppo ne costituisce anche la spina dorsale, ha istantaneamente iniziato la sua opera guastatrice. La sacrosanta richiesta, promossa dai consiglieri del Pd in Regione Liguria di inserire l’impegno della Regione di garantire l’accesso all’ interruzione di gravidanza su tutto il territorio ligure, non è stata votata dalla rappresentanza di Fratelli d’Italia addirittura In opposizione alle altre forze della destra”.

Europa Verde ritiene questa vicenda “un fatto gravissimo che dimostra purtroppo quanto le promesse elettorali della destra più estrema fossero un mascheramento dei valori aberranti di cui si è sempre fatta portatrice. Occorrerà un’attenta vigilanza per cercare di arginare il tentativo di demolire molti dei diritti conquistati a costo di enormi sacrifici da parte di coloro che avevano, ed hanno tuttora, un progetto di Italia libera e democratica”.